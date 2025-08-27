Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Бристоль Сити
Фулхэм - Бристоль Сити: онлайн-трансляция 27 августа 2025
Фулхэм
27.08.2025, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Бристоль Сити
Матч
Личные встречи
Статистика матча Фулхэм - Бристоль Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Фулхэм
Бристоль Сити
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
13 мая, 11:51
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
4 мая, 15:55
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
22 марта 2023, 13:27
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
21 марта 2023, 23:15
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
1 марта 2023, 00:50
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Фулхэм
Бристоль Сити
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брайтон
1 : 1
16.08.2025
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
0 : 0
16.08.2025
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 4
09.08.2025
Бристоль Сити
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0 : 2
25.05.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брентфорд
2 : 3
18.05.2025
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
0 : 0
16.08.2025
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 4
09.08.2025
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
12.05.2025
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Бристоль Сити
0 : 3
08.05.2025
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бристоль Сити
2 : 2
03.05.2025
Престон
