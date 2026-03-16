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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Униря Слобозия
Ботошани - Униря Слобозия: обзор матча 16 марта 2026
Ботошани
16.03.2026, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 1 тур
3 : 2
Завершен
Униря Слобозия
31'
A. Miron
89'
A. Dumiter
90+1'
П. Диав
12'
D. Yanakov
34'
Н. Ковталюк (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Униря Слобозия
Завершен
Замена
Михай Бордеяну
️️️️➡️️
Эрвин Онженда
90'
+3
Замена
Riad Šuta
️️️️➡️️
Штефан Бодиштяну
90'
+3
90'
+3
Замена
Patrick Dulcea
️️️️➡️️
Cristian Ponde
ГОЛ! 3:2!
Папе Диав
Пас отдал
Aldaír Ferreira
90'
+1
90'
+3'
89'
Желтая карточка
Guy Dahan
ГОЛ! 2:2!
Andrei Dumiter
89'
73'
Замена
Ionut Coada
️️️️➡️️
Теодор Лунгу
Замена
Aldaír Ferreira
️️️️➡️️
Sebastian Mailat
70'
66'
Желтая карточка
Эстебан Ороско
Замена
Штефан Бодиштяну
️️️️➡️️
Zoran Mitrov
63'
60'
Замена
Cristian Bărbuț
️️️️➡️️
D. Yanakov
60'
Замена
Guy Dahan
️️️️➡️️
Renato Espinosa
60'
Замена
V. Pop
️️️️➡️️
Alexandru Albu
Замена
Andrei Dumiter
️️️️➡️️
Enriko Papa
46'
45'
+3'
Красная карточка
Николай Ковталюк
38'
36'
Желтая карточка
Marius Antoche
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Николай Ковталюк
ГОЛ! 1:1!
Andrei Miron
Пас отдал
Enriko Papa
31'
12'
ГОЛ! 0:1!
D. Yanakov
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
99
Яннис Анестис
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
67
Enriko Papa
ЦП
7
Sebastian Mailat
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
(К)
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
98
Эстебан Ороско
ПЗ
30
Теодор Лунгу
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
26
Renato Espinosa
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
6
Riad Šuta
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
9
Enzo López
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Униря Слобозия
1
Robert Popa
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
9
Said Ahmed Said
ЦФ
18
Patrick Dulcea
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
3-1-1-5
99
Анестис
73
4
23
Диав
28
Петро
67
25
Ковталюк
30
11
26
Онженда
7
3-3-4
12
98
Ороско
25
11
30
Лунгу
6
2
26
77
20
3
Бодиштяну
6
6
Бодиштяну
7
8
8
7
26
Онженда
37
Бордеяну
37
Бордеяну
26
Онженда
11
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
11
67
41
41
67
25
24
24
25
30
Лунгу
8
8
30
Лунгу
20
18
18
20
26
19
19
26
77
23
23
77
Остались в запасе
Ботошани
Униря Слобозия
1
Luka Kukić
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
1
Robert Popa
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
9
Said Ahmed Said
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
Остались в запасе
1
Robert Popa
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
9
Said Ahmed Said
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Статистика матча Ботошани - Униря Слобозия
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
18
Офсайды
3
1
Количество передач
573
226
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
65
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.74
Информация о матче
Главный судья:
Marcel Birsan, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Посещаемость:
1512
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2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
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