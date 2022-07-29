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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Боруссия Д
Мюнхен 1860 - Боруссия Д: обзор матча 29 июля 2022
Мюнхен 1860
29.07.2022, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
8'
Д. Мален
31'
Д. Беллингем
35'
К. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Боруссия Д
83'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Дауд
Замена
M. Kobylanski
️️️️
Y. Deichmann
82'
76'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
76'
Замена
Т. Азар
️️️️
К. Адейеми
66'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Мален
46'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Н. Зюле
35'
ГОЛ! 0:3!
К. Адейеми
Пас отдал
Д. Мален
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
М. Ройс
Замена
A. Vrenezi
️️️️
M. Bar
20'
Желтая карточка
C. Lannert
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мален
Пас отдал
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
13
Erik Tallig
ЦП
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
7
Stefan Lex
ЦП
28
Christopher Lannert
ЦП
17
Tim Rieder
ЦФ
36
P. Steinhart (pen.)
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Мюнхен 1860
12
Том Кречмар
ВР
35
Michael Glück
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
13
Alexander Freitag
ЦП
0
D. Wein
ЦФ
0
Q. Moll
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
14
Meris Skenderović
ЦФ
Боруссия Д
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
33
Александер Майер
ЦФ
3-4-3
1
4
39
Моргалла
20
13
7
28
19
15
36
17
4-2-2-2
1
Кобель
12
Менье
4
Шлоттербек
25
Зюле
22
Геррейру
5
Беллингем
81
Дауд
18
Ройс
14
Адейеми
14
Мукоко
14
Мален
15
10
10
15
20
18
18
20
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
25
Зюле
15
Хуммельс
15
Хуммельс
25
Зюле
81
Дауд
23
Джан
23
Джан
81
Дауд
14
Адейеми
9
Азар
9
Азар
14
Адейеми
14
Мален
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Мален
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Боруссия Д
12
Том Кречмар
ВР
35
Michael Glück
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
13
Alexander Freitag
ЦП
0
D. Wein
ЦФ
0
Q. Moll
ЦФ
14
Meris Skenderović
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
33
Александер Майер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
12
Том Кречмар
ВР
35
Michael Glück
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
13
Alexander Freitag
ЦП
0
D. Wein
ЦФ
0
Q. Moll
ЦФ
14
Meris Skenderović
ЦФ
Остались в запасе
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
33
Александер Майер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Мюнхен 1860 - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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