Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Габала
Боруссия Д - Габала: обзор матча 05 ноября 2015
Боруссия Д
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
4 : 0
Завершен
Габала
28'
М. Ройс
45'
П. Обамеянг
67'
С. Зенев (АГ)
70'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Габала
90'
Желтая карточка
С. Заргаров
86'
Желтая карточка
Э. Джамалов
86'
Замена
С. Заргаров
️️️️
С. Зенев
76'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
Д. Меца
71'
Желтая карточка
Д. Меца
ГОЛ! 4:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Пищек
70'
68'
Замена
Ф. Перейра
️️️️
А. Антонов
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
68'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Зенев
67'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Гинтер
62'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Ройс
45'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Г. Мхитарян
28'
Желтая карточка
С. Бендер
14'
8'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Додо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Габала
1
Андрей Попович
ВР
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
66
Самир Заргаров
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
28
Гинтер
29
Шмельцер
5
Вайгль
26
Пищек
22
Мхитарян
8
Кастро
18
Ройс
7
Обамеянг
4-1-2-3
33
Петжкевич
3
Станкович
15
Вернидуб
44
Сантос
20
Рикардиньо
88
Давид Меца
21
Дашдемиров
19
Гай
10
Додо
20
Зенев
69
Антонов
28
Гинтер
20
Гюндоган
20
Гюндоган
28
Гинтер
18
Ройс
24
Янузай
24
Янузай
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
69
Антонов
14
Перейра
14
Перейра
69
Антонов
20
Зенев
66
Заргаров
66
Заргаров
20
Зенев
88
Давид Меца
4
Джамалов
4
Джамалов
88
Давид Меца
Остались в запасе
Боруссия Д
Габала
1
Роман Бюрки
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Андрей Попович
ВР
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
1
Андрей Попович
ВР
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Боруссия Д - Габала
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Боруссия Д
Габала
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
2016.10.21 09:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+