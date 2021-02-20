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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Насьональ
Белененсеш - Насьональ: обзор матча 20 февраля 2021
Белененсеш
20.02.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 20 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
29'
Т. Рибейру
68'
М. Кардозу (П)
44'
К. Горре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Насьональ
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
М. Кардозу
90'
89'
Замена
В. Косьелло
️️️️
R. Correia
75'
Замена
М. Матиас
️️️️
R. Micael
74'
Замена
В. Данилович
️️️️
К. Горре
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Кардозу
68'
Замена
А. Тайра
️️️️
Я. Ситхоле
65'
Желтая карточка
Т. Рибейру
60'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
52'
52'
Желтая карточка
Педрао
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Горре
Желтая карточка
М. Кардозу
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Рибейру
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Крицюк
2
Калила
12
Пете
28
Лима
16
Рибейру
3
Энрике
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
9
Кассьерра
0
1-1-5
44
Педрао
88
11
Горре
9
Мендеш
22
33
20
13
Ситхоле
6
Тайра
6
Тайра
13
Ситхоле
20
Кардозу
19
19
20
Кардозу
11
Горре
18
Данилович
18
Данилович
11
Горре
33
26
Косьелло
26
Косьелло
33
14
77
Матиас
77
Матиас
14
Остались в запасе
Белененсеш
Насьональ
6
Bruno Ramires
ЦФ
77
Афонсу Соуза
АП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
37
Жоау Камачу
ЛВ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
77
Афонсу Соуза
АП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
Остались в запасе
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
37
Жоау Камачу
ЛВ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Белененсеш - Насьональ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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