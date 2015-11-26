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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Белененсеш - Лех
Белененсеш - Лех: обзор матча 26 ноября 2015
Белененсеш
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 0
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Лех
Желтая карточка
Далсью
85'
Замена
Далсью
️️️️
Ф. Старжеон
79'
Замена
Л. Леал
️️️️
Т. Каэйро
76'
74'
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Д. Томалья
Желтая карточка
Р. Диас
72'
Замена
К. Мартинш
️️️️
Т. Силва
67'
65'
Замена
Ш. Павловски
️️️️
Д. Формелла
59'
Желтая карточка
К. Линетти
45'
Замена
А. Теттех
️️️️
Л. Тралка
36'
Желтая карточка
Д. Дудка
Пенальти не реализован!
Т. Силва
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
24
Уго Вентура
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
6
Рубен Пинту
ЦП
10
Кука
ЦФ
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Мацей Гаес
ЦП
6
Лукаш Тралка
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
28
Дариуш Формелла
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Белененсеш
1
Рикарду Рибейру
ВР
2
Жоау Аморим
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
8
Далсью
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
8
Шимон Павловски
ЦФ
4-3-3
24
Вентура
20
Феррейра
18
Жералдеш
4
Тонел
28
Брандау
18
Диас
70
Силва
6
Пинту
70
Старжеон
9
Каэйро
10
Кука
4-3-3
1
Бурич
94
Кедзиора
30
Дуглас
4
Кадар
15
Дудка
7
Гаес
6
Тралка
17
Линетти
26
Ловренчич
7
Томалья
28
Формелла
9
Каэйро
9
Леал
9
Леал
9
Каэйро
70
Старжеон
8
Далсью
8
Далсью
70
Старжеон
70
Силва
22
Мартинш
22
Мартинш
70
Силва
28
Формелла
8
Павловски
8
Павловски
28
Формелла
6
Тралка
55
Теттех
55
Теттех
6
Тралка
7
Томалья
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
7
Томалья
Остались в запасе
Белененсеш
Лех
2
Жоау Аморим
ЦЗ
1
Рикарду Рибейру
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
27
Кшиштоф Которовски
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
2
Жоау Аморим
ЦЗ
1
Рикарду Рибейру
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
Остались в запасе
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
27
Кшиштоф Которовски
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Белененсеш - Лех
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
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Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
До Рестело
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