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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Кайзерслаутерн
Бавария - Кайзерслаутерн: обзор матча 16 апреля 2014
Бавария
16.04.2014, среда, 22:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
5 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
23'
Б. Швайнштайгер
32'
Т. Кроос
50'
Т. Мюллер (П)
78'
М. Манджукич
90+1'
М. Гетце
60'
С. Цоллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Кайзерслаутерн
ГОЛ! 5:1!
М. Гетце
Пас отдал
Ф. Рибери
90'
+1
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Алаба
81'
80'
Замена
С. Лакич
️️️️
С. Цоллер
ГОЛ! 4:1!
М. Манджукич
Пас отдал
М. Гетце
78'
76'
Замена
М. Идриссу
️️️️
Р. Йенссен
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Б. Швайнштайгер
75'
68'
Замена
К. Фортунис
️️️️
К. Лев
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Роббен
61'
60'
ГОЛ! 3:1!
С. Цоллер
Пас отдал
Ф. Дик
56'
Желтая карточка
Ф. Дик
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Мюллер
50'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
Пас отдал
А. Роббен
32'
ГОЛ! 1:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
А. Роббен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Крис Лев
ЛЗ
3
Марк Торрехон
(К)
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Жан Циммер
ЛП
6
Вилли Орбан
ОП
11
Рубен Йенссен
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Карим Матмур
ПП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Бавария
22
Райф Хусич
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Кайзерслаутерн
27
Мариус Мюллер
ВР
38
Саша Моккенхаупт
ЦЗ
37
Маркус Карл
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
35
Ян-Лукас Доров
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Редер
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-1-4-1
21
Зиппель
23
Дик
3
Торрехон
3
Хайнц
15
Лев
6
Орбан
10
Матмур
11
Йенссен
4
Ринг
8
Циммер
6
Цоллер
5
Алаба
13
Рафинья
13
Рафинья
5
Алаба
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гетце
27
Гетце
10
Роббен
15
Лев
7
Фортунис
7
Фортунис
15
Лев
11
Йенссен
0
Идриссу
0
Идриссу
11
Йенссен
6
Цоллер
29
Лакич
29
Лакич
6
Цоллер
Остались в запасе
Бавария
Кайзерслаутерн
22
Райф Хусич
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
35
Ян-Лукас Доров
ЦФ
37
Маркус Карл
ЦП
38
Саша Моккенхаупт
ЦЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
22
Райф Хусич
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
35
Ян-Лукас Доров
ЦФ
37
Маркус Карл
ЦП
38
Саша Моккенхаупт
ЦЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Бавария - Кайзерслаутерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:25 (прямая)
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