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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ростов - Бавария
Ростов - Бавария: обзор матча 23 ноября 2016
Ростов
23.11.2016, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
3 : 2
Завершен
Бавария
44'
С. Азмун
49'
Д. Полоз (П)
66'
К. Нобоа
35'
Д. Коста
52'
Х. Бернат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Бавария
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Д. Полоз
90'
+3
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Т. Калачев
87'
Замена
М. Григорьев
️️️️
С. Азмун
82'
73'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Р. Саншеш
ГОЛ! 3:2!
К. Нобоа
66'
58'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
А. Гацкан
57'
52'
ГОЛ! 2:2!
Х. Бернат
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Полоз
49'
48'
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Д. Полоз
44'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Желтая карточка
В. Гранат
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
44
Навас
13
Гранат
30
Кудряшов
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
4-1-2-2-1
26
Ульрайх
13
Рафинья
28
Бадштубер
17
Боатенг
24
Бернат
6
Алькантара
21
Лам
8
Саншеш
7
Рибери
11
Коста
9
Левандовски
2
Калачев
43
Терентьев
43
Терентьев
2
Калачев
20
Азмун
10
Григорьев
10
Григорьев
20
Азмун
7
Полоз
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
7
Полоз
17
Боатенг
15
Хуммельс
15
Хуммельс
17
Боатенг
8
Саншеш
13
Мюллер
13
Мюллер
8
Саншеш
Остались в запасе
Ростов
Бавария
30
Никита Медведев
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ростов - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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