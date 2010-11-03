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ЧФР Клуж - Бавария
ЧФР Клуж - Бавария: обзор матча 03 ноября 2010
ЧФР Клуж
03.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 4 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
12'
М. Гомес
24'
М. Гомес
71'
М. Гомес
90'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Бавария
ГОЛ! 0:4!
Т. Мюллер
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Замена
Тони
️️️️
Р. Каду
Желтая карточка
Л. Траоре
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 0:3!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
Эдимар
️️️️
Э. Дика
Замена
И. Хора
️️️️
Р. Бастос
Желтая карточка
Р. Бастос
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
15'
Желтая карточка
А. Оттль
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
4
Кристиан Панин
ЛЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
5
Томас Коста
ОП
19
Хуан Кулио
ЦП
7
Эмиль Дика
ЦП
10
Роберто Де Дзерби
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-3-2
33
Станчу
4
Панин
12
Каду
24
Рада
13
Пикколо
5
Коста
16
Бастос
7
Дика
19
Кулио
90
Траоре
10
Де Дзерби
4-1-4-1
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
32
Праньич
44
Тимощук
34
Алтынтоп
8
Кроос
31
Швайнштайгер
16
Оттль
27
Гомес
12
Каду
80
Тони
80
Тони
12
Каду
7
Дика
16
Эдимар
16
Эдимар
7
Дика
16
Бастос
88
Хора
88
Хора
16
Бастос
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Бавария
98
Нуну Кларо
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Сорин Кырцу
1
Томас Крафт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
98
Нуну Кларо
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча ЧФР Клуж - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
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Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
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Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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Румыния. Лига I, 11 тур
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0 : 0
12.10.2026
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Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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