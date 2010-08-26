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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Таврия - Байер
Таврия - Байер: обзор матча 26 августа 2010
Таврия
26.08.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
1 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Байер
6'
Л. Идахор (П)
50'
А. Видаль (П)
73'
Э. Дердийок
90+2'
Г. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Байер
+2
ГОЛ! 1:3!
Г. Кастро
Пас отдал
А. Видаль
Замена
️️️️
Л. Идахор
Замена
️️️️
Э. Дердийок
Замена
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 1:2!
Э. Дердийок
Пас отдал
Л. Бендер
Замена
️️️️
Е. Луценко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Видаль
Замена
️️️️
Б. Каплан
Замена
️️️️
А. Муховиков
Желтая карточка
Е. Луценко
Желтая карточка
Х. Балич
Желтая карточка
Д. Голайдо
Желтая карточка
Б. Каплан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Идахор
Желтая карточка
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
20
Антон Монахов
(К)
ЛЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЛП
15
Евгений Луценко
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ПП
11
Лаки Идахор
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Байер
15
Рене Адлер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Ханно Балич
ПП
10
Транкильо Барнетта
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
4-1-3-2
12
Постранский
20
Монахов
5
Маркович
80
Корнев
19
Муховиков
15
Луценко
84
Голайдо
22
Любенович
2
Галюза
39
Ковпак
11
Идахор
3-3-2-2
15
Адлер
8
Бендер
7
Райнарц
2
Фридрих
5
Швааб
8
Кастро
21
Каплан
5
Балич
23
Видаль
9
Дердийок
10
Барнетта
Остались в запасе
Таврия
Байер
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Таврия - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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