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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Таврия
Байер - Таврия: обзор матча 19 августа 2010
Байер
19.08.2010, четверг, 20:30
Лига Европы
3 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Таврия
1'
М. Кадлец
83'
М. Кадлец
90+2'
М. Баллак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Таврия
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Баллак
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Кадлец
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
Л. Идахор
Желтая карточка
Д. Голайдо
Замена
Е. Луценко
️️️️
И. Матяж
Замена
Э. Дердийок
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
Леандро
Замена
М. Баллак
️️️️
Л. Бендер
Замена
Д. Голайдо
️️️️
А. Шиндер
Замена
Т. Барнетта
️️️️
С. Сэм
ГОЛ! 1:0!
М. Кадлец
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
28
Леандро
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
20
Антон Монахов
(К)
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
2
Фридрих
5
Швааб
7
Райнарц
3
Кадлец
8
Бендер
7
Аугусто
23
Видаль
33
Сэм
11
Кисслинг
10
Хельмес
3-4-3
12
Постранский
28
Леандро
5
Маркович
20
Монахов
30
Гуменюк
22
Любенович
20
Матяж
2
Галюза
7
Шиндер
11
Идахор
39
Ковпак
33
Сэм
10
Барнетта
10
Барнетта
33
Сэм
8
Бендер
13
Баллак
13
Баллак
8
Бендер
10
Хельмес
9
Дердийок
9
Дердийок
10
Хельмес
7
Шиндер
84
Голайдо
84
Голайдо
7
Шиндер
20
Матяж
15
Луценко
15
Луценко
20
Матяж
11
Идахор
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
11
Идахор
Остались в запасе
Байер
Таврия
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
12
Дмитрий Стойко
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
12
Дмитрий Стойко
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Байер - Таврия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Помощники судьи:
Сириль Грингор
Фабрис Меслен (оба - Франция)
Стадион:
Бай-Арена
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