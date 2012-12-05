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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - БАТЭ
Бавария - БАТЭ: обзор матча 05 декабря 2012
Бавария
05.12.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
4 : 1
Завершен
БАТЭ
22'
М. Гомес
54'
Т. Мюллер
65'
Д. Шакири
83'
Д. Алаба
89'
Е. Филипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - БАТЭ
89'
ГОЛ! 4:1!
Е. Филипенко
84'
Замена
А. Юревич
️️️️
М. Бордачев
ГОЛ! 4:0!
Д. Алаба
83'
74'
Желтая карточка
Р. Василюк
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Б. Швайнштайгер
72'
69'
Вторая желтая
Д. Поляков
66'
Замена
Р. Василюк
️️️️
В. Родионов
ГОЛ! 3:0!
Д. Шакири
Пас отдал
М. Гомес
65'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Т. Кроос
64'
58'
Замена
Р. Брессан
️️️️
А. Концевой
Замена
Данте
️️️️
Т. Мюллер
54'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
54'
Желтая карточка
Рафинья
51'
Красная карточка
Д. Боатенг
51'
34'
Желтая карточка
Д. Поляков
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Шакири
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Бавария
22
Том Штарке
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
9
Марио Манджукич
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
78
Роман Василюк
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
26
Контенто
13
Рафинья
17
Боатенг
5
ван Бюйтен
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Шакири
13
Мюллер
27
Гомес
4-4-2
30
Горбунов
23
Поляков
24
Филипенко
15
Радьков
26
Бордачев
23
Олехнович
8
Володько
11
Глеб
25
Бага
20
Родионов
80
Концевой
13
Мюллер
4
Данте
4
Данте
13
Мюллер
8
Кроос
5
Алаба
5
Алаба
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
7
Рибери
31
Швайнштайгер
20
Родионов
78
Василюк
78
Василюк
20
Родионов
26
Бордачев
5
Юревич
5
Юревич
26
Бордачев
80
Концевой
88
Брессан
88
Брессан
80
Концевой
Остались в запасе
Бавария
БАТЭ
22
Том Штарке
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
30
Александр Гутор
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Бавария - БАТЭ
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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