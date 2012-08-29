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Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Базель
ЧФР Клуж - Базель: обзор матча 29 августа 2012
ЧФР Клуж
29.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Базель
20'
П. Капетанос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Базель
Желтая карточка
В. Никоарэ
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Штайнхофер
85'
Замена
Ф. Шер
️️️️
П. Кван-Рёнг
Замена
Р. Педро
️️️️
П. Капетанос
82'
79'
Желтая карточка
Ш. Андрист
75'
Желтая карточка
Кабрал
Замена
В. Никоарэ
️️️️
Д. Валенте
73'
69'
Замена
Ш. Андрист
️️️️
М. Диас
Замена
Н. Годемече
️️️️
Буба
51'
46'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Д. Дежен
Желтая карточка
Д. Валенте
45'
43'
Пенальти не реализован!
А. Фрай
Желтая карточка
М. Фелгуэйрас
42'
36'
Желтая карточка
М. Диас
ГОЛ! 1:0!
П. Капетанос
Пас отдал
Д. Валенте
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
28
Моду Сугу
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
21
Диого Валенте
ЦП
90
Буба
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
23
Николас Годемече
ЦП
27
Ронни
ЦФ
20
Руи Педро
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
19
Симон Гретер
ЦП
28
Штефан Андрист
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
4-2-3-1
86
Фелгуэйрас
12
Пинту
24
Рада
12
Каду
45
Камора
28
Сугу
6
Мурешан
16
Бастос
90
Буба
21
Валенте
30
Капетанос
3-1-3-3
1
Зоммер
17
Штайнхофер
22
Сауро
15
Драгович
21
Диас
7
Дежен
88
Кабрал
20
Фрай
9
Штреллер
13
Фрай
16
Кван-Рёнг
30
Капетанос
20
Руи Педро
20
Руи Педро
30
Капетанос
90
Буба
23
Годемече
23
Годемече
90
Буба
21
Валенте
17
Никоарэ
17
Никоарэ
21
Валенте
21
Диас
28
Андрист
28
Андрист
21
Диас
16
Кван-Рёнг
5
Шер
5
Шер
16
Кван-Рёнг
7
Дежен
19
Зуа
19
Зуа
7
Дежен
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Базель
27
Ронни
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
Главный тренер
Иоан Андоне
19
Симон Гретер
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
27
Ронни
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
Остались в запасе
19
Симон Гретер
ЦП
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Иоан Андоне
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча ЧФР Клуж - Базель
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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