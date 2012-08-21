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Базель - ЧФР Клуж
Базель - ЧФР Клуж: обзор матча 21 августа 2012
Базель
21.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
44'
М. Штреллер
66'
М. Сугу
71'
М. Сугу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ЧФР Клуж
90'
+4
Желтая карточка
Буба
Желтая карточка
М. Штайнхофер
90'
+4
Желтая карточка
А. Фрай
90'
+4
Замена
Р. Ковач
️️️️
Г. Сауро
86'
Замена
А. Фрай
️️️️
В. Штокер
79'
Желтая карточка
А. Драгович
78'
72'
Замена
В. Никоарэ
️️️️
Р. Педро
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Сугу
Пас отдал
Г. Мурешан
67'
Замена
Г. Мурешан
️️️️
Н. Годемече
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Сугу
Пас отдал
Н. Годемече
55'
Желтая карточка
Р. Бастос
52'
Желтая карточка
М. Фелгуэйрас
50'
Замена
Ронни
️️️️
П. Капетанос
Желтая карточка
В. Штокер
46'
45'
+2
Желтая карточка
П. Капетанос
ГОЛ! 1:0!
М. Штреллер
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
28
Моду Сугу
ОП
90
Буба
ЦП
23
Николас Годемече
ЦП
20
Руи Педро
ЦФ
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
13
Александр Фрай
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Адам Вош
АП
27
Ронни
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Зоммер
15
Драгович
22
Сауро
17
Штайнхофер
21
Диас
14
Штокер
88
Кабрал
7
Дежен
10
Салах
9
Штреллер
16
Кван-Рёнг
4-1-3-2
86
Фелгуэйрас
45
Камора
24
Рада
12
Каду
12
Пинту
28
Сугу
90
Буба
23
Годемече
16
Бастос
30
Капетанос
20
Руи Педро
Дежен
20
Фрай
20
Фрай
Дежен
22
Сауро
15
Ковач
15
Ковач
22
Сауро
14
Штокер
13
Фрай
13
Фрай
14
Штокер
30
Капетанос
27
Ронни
27
Ронни
30
Капетанос
23
Годемече
6
Мурешан
6
Мурешан
23
Годемече
20
Руи Педро
17
Никоарэ
17
Никоарэ
20
Руи Педро
Остались в запасе
Базель
ЧФР Клуж
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
8
Адам Вош
АП
Главный тренер
Иоан Андоне
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
8
Адам Вош
АП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Иоан Андоне
Статистика матча Базель - ЧФР Клуж
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
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Петролул
1 : 1
31.10.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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