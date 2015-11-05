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Лига Европы 2026/2027
Белененсеш - Базель
Белененсеш - Базель: обзор матча 05 ноября 2015
Белененсеш
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
0 : 2
Завершен
Базель
45'
М. Янко (П)
64'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Базель
89'
Желтая карточка
М. Ланг
Замена
Ф. Нунеш
️️️️
Кука
83'
Желтая карточка
Т. Каэйро
72'
Желтая карточка
Р. Пинту
69'
Замена
Т. Каэйро
️️️️
А. Соуза
67'
66'
Желтая карточка
М. Янко
Желтая карточка
Т. Силва
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
М. Янко
60'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Янко
Замена
Тонел
️️️️
Г. Брандау
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
24
Уго Вентура
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
2
Жоау Аморим
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
6
Рубен Пинту
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
10
Кука
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Белененсеш
1
Рикарду Рибейру
ВР
4
Тонел
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
92
Фабиу Нунеш
ЦП
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
4-3-3
24
Вентура
20
Феррейра
37
Силва
28
Брандау
2
Жоау Аморим
6
Пинту
70
Силва
8
Соуза
10
Кука
70
Старжеон
9
Леал
4-4-2
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
4
Сафари
25
Аканджи
6
Эль-Ненни
8
Бьярнасон
7
Дзуффи
34
Джака
7
Эмболо
21
Янко
28
Брандау
4
Тонел
4
Тонел
28
Брандау
10
Кука
92
Нунеш
92
Нунеш
10
Кука
8
Соуза
9
Каэйро
9
Каэйро
8
Соуза
Остались в запасе
Белененсеш
Базель
18
Рикардо Диас
ЦП
1
Рикарду Рибейру
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
18
Рикардо Диас
ЦП
1
Рикарду Рибейру
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Белененсеш - Базель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
До Рестело
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