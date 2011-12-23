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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Оспиталет
Барселона - Оспиталет: обзор матча 23 декабря 2011
Барселона
23.12.2011, пятница, 01:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
9 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Оспиталет
12'
Педро (П)
19'
А. Иньеста
23'
Т. Алькантара
36'
Хави
43'
К. Тельо
49'
И. Куэнка
55'
Т. Алькантара (П)
64'
К. Тельо
81'
И. Куэнка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Оспиталет
ГОЛ! 9:0!
И. Куэнка
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Манел
️️️️
Питу
ГОЛ! 8:0!
К. Тельо
Замена
Джонатан
️️️️
С. Бускетс
ГОЛ с пенальти! 7:0!
Т. Алькантара
Желтая карточка
Л. Виале
Замена
Д. Харо
️️️️
Мусса
ГОЛ! 6:0!
И. Куэнка
Замена
М. Педраса
️️️️
Д. Пратс
ГОЛ! 5:0!
К. Тельо
Замена
К. Тельо
️️️️
Хави
ГОЛ! 4:0!
Хави
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
Травма
А. Иньеста
ГОЛ! 3:0!
Т. Алькантара
ГОЛ! 2:0!
А. Иньеста
Пас отдал
С. Фабрегас
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Педро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
ЛФ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Оспиталет
1
Карлос Кравиотто
ВР
3
Мусса
ЛЗ
29
Серхио Кастаньо
ЦЗ
5
Лукас Виале
ЦЗ
32
Иван Хаммуш
ПЗ
11
Адай
ЛВ
38
Питу
ЦП
33
Рубен Гарсия
ЦП
15
Анхель Санчес
АП
9
Давид Короминас
ПВ
9
Давид Пратс
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Оспиталет
13
Хосе Морагон
ВР
4
Хуан Виале
ЦЗ
6
Манел
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
7
Давид Харо
ЦФ
3-4-1-2
13
Пинто
5
Пуйоль
3
Фонтас
3
Пике
8
Иньеста
6
Хави
5
Бускетс
6
Алькантара
9
Педро
7
Куэнка
4
Фабрегас
4-2-3-1
1
Кравиотто
32
Хаммуш
29
Кастаньо
5
Виале
3
Мусса
38
Питу
33
Гарсия
9
Короминас
15
Санчес
11
Адай
9
Пратс
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Джонатан
6
Джонатан
5
Бускетс
6
Хави
37
Тельо
37
Тельо
6
Хави
3
Мусса
7
Харо
7
Харо
3
Мусса
38
Питу
6
Манел
6
Манел
38
Питу
9
Пратс
6
Педраса
6
Педраса
9
Пратс
Остались в запасе
Барселона
Оспиталет
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
4
Хуан Виале
ЦЗ
13
Хосе Морагон
ВР
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
Остались в запасе
4
Хуан Виале
ЦЗ
13
Хосе Морагон
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Оспиталет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Оспиталет
Испания. Кубок, 1 раунд
Оспиталет
1 : 5
29.10.2024
Сарагоса
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оспиталет
1 : 4
16.12.2020
Альмерия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
2 : 2
18.12.2014
Оспиталет
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оспиталет
0 : 3
03.12.2014
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
9 : 0
23.12.2011
Оспиталет
Информация о матче
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