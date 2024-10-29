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Расписание матчей
Испания. Кубок
Оспиталет - Сарагоса
Оспиталет - Сарагоса: обзор матча 29 октября 2024
Оспиталет
29.10.2024, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 5
Завершен
Сарагоса
12'
А. Мари
45+1'
J. Amador
76'
И. Асон
78'
P. Sans
84'
А. Арес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оспиталет - Сарагоса
84'
ГОЛ! 0:5!
А. Арес
Пас отдал
J. Sabater
80'
Замена
J. Sabater
️️️️
M. Luna
78'
ГОЛ! 0:4!
P. Sans
Пас отдал
C. Nieto
76'
ГОЛ! 0:3!
И. Асон
Пас отдал
F. Serrano
68'
Замена
И. Асон
️️️️
А. Мари
62'
Замена
F. Serrano
️️️️
М. Агуадо
62'
Замена
Т. Мойя
️️️️
Гори
46'
Замена
Б. Виталь
️️️️
С. Коса
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
J. Amador
Пас отдал
А. Арес
25'
Желтая карточка
M. Luna
20'
Желтая карточка
М. Агуадо
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Мари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оспиталет
1
Adriá Aliaga
(К)
ВР
23
Lucas Pariente
ЦЗ
4
Vitalie Pentelei
ЦЗ
21
Mahamadou Jabbie
ЦЗ
6
Sergio Ayala
ЦЗ
7
Joel Marin Lasso
ЦП
10
Ton Alcover
ЦП
15
Jaume Fernández
ЦП
19
P. Ballesteros
ЦФ
27
Lluis Estebe
ЦФ
9
Sanku Jabbie
ЦФ
Сарагоса
25
Жоан Фемениас
ВР
26
Себастьян Коса
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
8
Марк Агуадо
ЦП
26
Гори
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
17
C. Nieto
(К)
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Оспиталет
13
Abdou Mendy
ВР
26
Max Rodriguez
ЦЗ
2
Rubi
ЦЗ
3
Ramon Marimon
ЦЗ
20
Hajimari Ceesay
ЦЗ
29
Josep Serrano
ЦП
27
Camilo Barrera
ЦП
24
Carlos Martinez Ruiz
ЦФ
28
Aaron Jaye
ЦФ
17
Izan Maldonado
ЦФ
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
31
Juan Sabater
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
47
Агер Акетче
АП
33
Адриан Лисо
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
4-3-3
1
23
21
6
4
7
10
15
9
27
19
3-2-2-3
25
Фемениас
26
Коса
2
15
17
Бермехо
8
Агуадо
7
Арес
26
Гори
11
17
14
Мари
26
Коса
5
Виталь
5
Виталь
26
Коса
2
31
31
2
26
Гори
20
Мойя
20
Мойя
26
Гори
8
Агуадо
16
16
8
Агуадо
14
Мари
20
Асон
20
Асон
14
Мари
Остались в запасе
Оспиталет
Сарагоса
13
Abdou Mendy
ВР
26
Max Rodriguez
ЦЗ
2
Rubi
ЦЗ
3
Ramon Marimon
ЦЗ
20
Hajimari Ceesay
ЦЗ
29
Josep Serrano
ЦП
27
Camilo Barrera
ЦП
24
Carlos Martinez Ruiz
ЦФ
28
Aaron Jaye
ЦФ
17
Izan Maldonado
ЦФ
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
47
Агер Акетче
АП
33
Адриан Лисо
ЦФ
Остались в запасе
13
Abdou Mendy
ВР
26
Max Rodriguez
ЦЗ
2
Rubi
ЦЗ
3
Ramon Marimon
ЦЗ
20
Hajimari Ceesay
ЦЗ
29
Josep Serrano
ЦП
27
Camilo Barrera
ЦП
24
Carlos Martinez Ruiz
ЦФ
28
Aaron Jaye
ЦФ
17
Izan Maldonado
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristian Álvarez
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
47
Агер Акетче
АП
33
Адриан Лисо
ЦФ
Статистика матча Оспиталет - Сарагоса
2
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
9
Офсайды
2
0
Количество передач
243
474
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Оспиталет
Испания. Кубок, 1 раунд
Оспиталет
1 : 5
29.10.2024
Сарагоса
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оспиталет
1 : 4
16.12.2020
Альмерия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
2 : 2
18.12.2014
Оспиталет
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оспиталет
0 : 3
03.12.2014
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
9 : 0
23.12.2011
Оспиталет
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Estadi Olímpic Municipal, L'Hospitalet
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