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Расписание матчей
Испания. Кубок
Оспиталет - Альмерия
Оспиталет - Альмерия: обзор матча 16 декабря 2020
Оспиталет
16.12.2020, среда, 20:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 4
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оспиталет - Альмерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оспиталет
Испания. Кубок, 1 раунд
Оспиталет
1 : 5
29.10.2024
Сарагоса
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оспиталет
1 : 4
16.12.2020
Альмерия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
2 : 2
18.12.2014
Оспиталет
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оспиталет
0 : 3
03.12.2014
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
9 : 0
23.12.2011
Оспиталет
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский муниципальный стадион
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