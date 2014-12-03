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Расписание матчей
Испания. Кубок
Оспиталет - Атлетико
Оспиталет - Атлетико: обзор матча 03 декабря 2014
Оспиталет
03.12.2014, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оспиталет - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оспиталет
Испания. Кубок, 1 раунд
Оспиталет
1 : 5
29.10.2024
Сарагоса
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оспиталет
1 : 4
16.12.2020
Альмерия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
2 : 2
18.12.2014
Оспиталет
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оспиталет
0 : 3
03.12.2014
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
9 : 0
23.12.2011
Оспиталет
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
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- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
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Леванте
0 : 2
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский муниципальный стадион
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