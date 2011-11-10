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Расписание матчей
Испания. Кубок
Оспиталет - Барселона
Оспиталет - Барселона: обзор матча 10 ноября 2011
Оспиталет
10.11.2011, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 9
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оспиталет - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оспиталет
Испания. Кубок, 1 раунд
Оспиталет
1 : 5
29.10.2024
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1 : 4
16.12.2020
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Испания. Кубок, 1/16 финала
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2 : 2
18.12.2014
Оспиталет
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оспиталет
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03.12.2014
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9 : 0
23.12.2011
Оспиталет
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31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
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25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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