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Евро-2024
Португалия - Австрия
Португалия - Австрия: обзор матча 18 июня 2016
Португалия
18.06.2016, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
Австрия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Австрия
Замена
Рафа
️️️️
Нани
89'
87'
Замена
К. Виммер
️️️️
Ш. Илсанкер
86'
Желтая карточка
А. Шепф
85'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Забитцер
Замена
Эдер
️️️️
А. Гомеш
83'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
79'
78'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Р. Куарежма
71'
65'
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Алаба
60'
Желтая карточка
К. Фукс
47'
Желтая карточка
М. Харник
Желтая карточка
Пепе
40'
Желтая карточка
Р. Куарежма
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ПЗ
15
Андре Гомеш
ЛП
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ПП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
(К)
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Штефан Илсанкер
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
8
Давид Алаба
ЦП
11
Мартин Харник
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
15
Рафа
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Пепе
6
Карвалью
11
Виейринья
14
Карвалью
15
Гомеш
8
Моутинью
20
Куарежма
17
Нани
7
Роналду
4-2-3-1
1
Альмер
17
Кляйн
4
Хинтереггер
15
Предль
5
Фукс
14
Баумгартлингер
6
Илсанкер
11
Харник
8
Алаба
9
Забитцер
7
Арнаутович
20
Куарежма
17
Мариу
17
Мариу
20
Куарежма
17
Нани
15
Рафа
15
Рафа
17
Нани
15
Гомеш
9
Эдер
9
Эдер
15
Гомеш
8
Алаба
26
Шепф
26
Шепф
8
Алаба
6
Илсанкер
16
Виммер
16
Виммер
6
Илсанкер
9
Забитцер
19
Хинтерсер
19
Хинтерсер
9
Забитцер
Остались в запасе
Португалия
Австрия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Португалия - Австрия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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