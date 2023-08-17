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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аустрия - Легия
Аустрия - Легия: обзор матча 17 августа 2023
Аустрия
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 5
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Легия
69'
А. Грубер
83'
А. Грубер
90+7'
Р. Ранфтль
39'
Ю. Элитим
45+1'
М. Гуал
59'
Т. Пекхарт
87'
М. Росолек
90+10'
Э. Мучи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Легия
90'
+10
ГОЛ! 3:5!
Э. Мучи
ГОЛ! 3:4!
Р. Ранфтль
Пас отдал
Й. Хандль
90'
+7
90'
+4
Замена
Л. Роуз
️️️️
П. Кун
90'
+4
Замена
Э. Мучи
️️️️
Жозуэ
90'
+3
Желтая карточка
Жозуэ
90'
Желтая карточка
Б. Слиш
Красная карточка
А. Юкич
89'
87'
ГОЛ! 2:4!
М. Росолек
Пас отдал
П. Вшолек
ГОЛ! 2:3!
А. Грубер
Пас отдал
Д. Фиц
83'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Хускович
82'
74'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Ю. Элитим
Желтая карточка
М. Фишер
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Грубер
Пас отдал
Д. Фиц
69'
Желтая карточка
М. Мартинс
64'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Холланд
62'
Замена
М. Фишер
️️️️
М. Браунедер
62'
61'
Замена
М. Росолек
️️️️
М. Гуал
59'
ГОЛ! 0:3!
Т. Пекхарт
Пас отдал
М. Гуал
Желтая карточка
А. Грубер
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
А. Енджейчик
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Гуал
Пас отдал
Б. Слиш
39'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Элитим
Пас отдал
П. Кун
35'
Желтая карточка
Ю. Элитим
Замена
М. Польстер
️️️️
М. Поцман
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
7
Ромео Вучич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
20
Филип Рейчик
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
8
Холланд
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
36
Фиц
29
Хускович
9
Грубер
19
Поцман
2-1-3-2-2
25
Тобиаш
55
Енджейчик
4
Рибейру
8
Августиняк
99
Слиш
22
Элитим
23
Кун
22
Вшолек
10
Жозуэ
17
Пекхарт
28
Гуал
23
Браунедер
30
Фишер
30
Фишер
23
Браунедер
8
Холланд
77
Юкич
77
Юкич
8
Холланд
19
Поцман
43
Польстер
43
Польстер
19
Поцман
29
Хускович
13
Шмидт
13
Шмидт
29
Хускович
23
Кун
31
Роуз
31
Роуз
23
Кун
22
Элитим
16
Челхака
16
Челхака
22
Элитим
10
Жозуэ
7
Мучи
7
Мучи
10
Жозуэ
28
Гуал
7
Росолек
7
Росолек
28
Гуал
Остались в запасе
Аустрия
Легия
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
87
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
14
Игорь Харатин
ОП
20
Филип Рейчик
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
14
Игорь Харатин
ОП
20
Филип Рейчик
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Марек Голембевски
Статистика матча Аустрия - Легия
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
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1 : 1
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