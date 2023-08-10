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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Легия - Аустрия
Легия - Аустрия: обзор матча 10 августа 2023
Легия
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 5 : 3
Завершен
Аустрия
87'
Э. Мучи
11'
М. Хускович
56'
М. Хускович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Аустрия
Желтая карточка
Т. Пекхарт
90'
+6
89'
Замена
Х. Генуш
️️️️
Д. Фиц
ГОЛ! 1:2!
Э. Мучи
Пас отдал
М. Баку
87'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Ю. Элитим
74'
Замена
М. Баку
️️️️
П. Кун
74'
67'
Замена
М. Фишер
️️️️
А. Грубер
Замена
Э. Мучи
️️️️
М. Гуал
60'
Замена
М. Росолек
️️️️
Б. Слиш
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
М. Хускович
Пас отдал
М. Польстер
46'
Замена
М. Польстер
️️️️
М. Поцман
39'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Р. Панков
37'
21'
Желтая карточка
М. Поцман
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Хускович
Пас отдал
Д. Фиц
6'
Замена
Й. Хандль
️️️️
Т. Плавотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
30
Манфред Фишер
АП
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
2-1-3-2-2
25
Тобиаш
4
Рибейру
12
Панков
8
Августиняк
23
Кун
22
Элитим
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Вшолек
17
Пекхарт
28
Гуал
2-1-3-1-3
1
Фрюхтль
4
Плавотич
4
Мартинс
8
Холланд
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
36
Фиц
29
Хускович
9
Грубер
19
Поцман
12
Панков
55
Енджейчик
55
Енджейчик
12
Панков
22
Элитим
16
Челхака
16
Челхака
22
Элитим
23
Кун
32
Баку
32
Баку
23
Кун
99
Слиш
7
Росолек
7
Росолек
99
Слиш
28
Гуал
7
Мучи
7
Мучи
28
Гуал
36
Фиц
21
Генуш
21
Генуш
36
Фиц
4
Плавотич
46
Хандль
46
Хандль
4
Плавотич
9
Грубер
30
Фишер
30
Фишер
9
Грубер
19
Поцман
43
Польстер
43
Польстер
19
Поцман
Остались в запасе
Легия
Аустрия
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
67
Бартош Капустка
АП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
67
Бартош Капустка
АП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Легия - Аустрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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