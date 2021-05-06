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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Вильярреал
Арсенал - Вильярреал: обзор матча 06 мая 2021
Арсенал
06.05.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Вильярреал
Желтая карточка
Э. Нкетиа
90'
+2
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Э. Бельерин
90'
+1
90'
+1
Замена
М. Гомес
️️️️
Й. Пино
90'
+1
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
86'
Желтая карточка
Й. Пино
Замена
Виллиан
️️️️
К. Тирни
80'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
79'
72'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Эдегор
66'
29'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Букайо Сака
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
13
Артур Оконкво
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Лено
4
Мари
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
19
Пепе
4-1-2-1-2
28
Рульи
2
Гаспар
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
13
Коклен
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
Тирни
10
Виллиан
10
Виллиан
Тирни
63
Тирни
63
Тирни
8
Эдегор
7
Мартинелли
7
Мартинелли
8
Эдегор
2
Бельерин
9
Нкетиа
9
Нкетиа
2
Бельерин
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
Пино
16
Гомес
16
Гомес
Пино
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
Остались в запасе
Арсенал
Вильярреал
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Мэтью Райан
ВР
13
Артур Оконкво
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Мэтью Райан
ВР
13
Артур Оконкво
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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