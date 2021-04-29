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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Арсенал
Вильярреал - Арсенал: обзор матча 29 апреля 2021
Вильярреал
29.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Арсенал
5'
М. Тригерос
29'
Р. Альбиоль
73'
Н. Пепе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Арсенал
90'
+5
Замена
Виллиан
️️️️
Н. Пепе
90'
+5
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Э. Смит-Роу
90'
Желтая карточка
П. Обамеянг
85'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Б. Сака
Вторая желтая
Э. Капу
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
80'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
80'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Пепе
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Фойт
70'
Желтая карточка
Э. Капу
68'
63'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Эдегор
58'
Желтая карточка
Т. Парти
57'
Вторая желтая
Д. Себальос
Замена
Ф. Коклен
️️️️
П. Алькасер
46'
44'
Желтая карточка
Д. Себальос
Желтая карточка
П. Торрес
37'
ГОЛ! 2:0!
Р. Альбиоль
Пас отдал
Ж. Морено
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Тригерос
Пас отдал
С. Чуквуэзе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
13
Артур Оконкво
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
3-1-2-3-1
1
Лено
12
Чамберс
6
Холдинг
4
Мари
34
Джака
25
Себальос
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
19
Пепе
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
8
Фойт
2
Гаспар
2
Гаспар
8
Фойт
9
Алькасер
13
Коклен
13
Коклен
9
Алькасер
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
19
Пепе
10
Виллиан
10
Виллиан
19
Пепе
32
Смит-Роу
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Мартинелли
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
7
Обамеянг
7
Обамеянг
7
Сака
Остались в запасе
Вильярреал
Арсенал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Мэтью Райан
ВР
13
Артур Оконкво
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Мэтью Райан
ВР
13
Артур Оконкво
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вильярреал - Арсенал
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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