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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Партизан
Арсенал - Партизан: обзор матча 08 декабря 2010
Арсенал
08.12.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
3 : 1
Завершен
Партизан
30'
Р. ван Перси (П)
73'
Т. Уолкотт
77'
С. Насри
52'
Клео
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Партизан
+1
Замена
Д. Брашанац
️️️️
А. Морейра
Красная карточка
Б. Санья
Замена
А. Давидов
️️️️
С. Бабович
ГОЛ! 3:1!
С. Насри
Пас отдал
А. Сонг
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Шамах
ГОЛ! 2:1!
Т. Уолкотт
Желтая карточка
М. Крстаич
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 1:1!
Клео
Пас отдал
А. Морейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Перси
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
К. Гиббс
Травма
К. Гиббс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
14
Самир Насри
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
20
Младен Крстаич
(К)
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
22
Саша Илич
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
44
Медо
ЦП
10
Алмани Морейра
АП
10
Стефан Бабович
ПВ
9
Клео
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Партизан
33
Радиша Илич
ВР
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
23
Александр Давидов
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
77
Ивица Илиев
ЦФ
4-4-2
22
Фабиански
3
Гиббс
6
Косиельни
5
Скиллачи
3
Санья
28
Аршавин
8
Сонг
15
Денилсон
14
Насри
32
ван Перси
27
Шамах
4-1-1-3-1
88
Стойкович
20
Крстаич
15
Савич
22
Йованович
21
Лазевски
3
Петрович
44
Медо
10
Бабович
10
Морейра
22
Илич
9
Клео
3
Гиббс
27
Эбуэ
27
Эбуэ
3
Гиббс
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
28
Аршавин
27
Шамах
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Шамах
10
Бабович
23
Давидов
23
Давидов
10
Бабович
10
Морейра
5
Брашанац
5
Брашанац
10
Морейра
Остались в запасе
Арсенал
Партизан
13
Войцех Щесны
ВР
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
33
Радиша Илич
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
77
Ивица Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
33
Радиша Илич
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
77
Ивица Илиев
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Арсенал - Партизан
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
21.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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