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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ростов
Арсенал - Ростов: обзор матча 17 апреля 2022
Арсенал
17.04.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
44'
И. Смольников
10'
Н. Комличенко
87'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ростов
90'
+2
Замена
А. Соу
️️️️
Н. Комличенко
Желтая карточка
Е. Марков
90'
+1
Желтая карточка
М. Беляев
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Полоз
Пас отдал
Н. Комличенко
Замена
Е. Марков
️️️️
Д. Деспотович
84'
Замена
А. Хабибов
️️️️
С. Ткачев
79'
78'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Р. Тугарев
67'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
66'
Замена
Н. Поярков
️️️️
И. Калинин
59'
Желтая карточка
А. Лангович
ГОЛ! 1:1!
И. Смольников
44'
38'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Желтая карточка
И. Смольников
38'
Желтая карточка
Д. Степанов
21'
Желтая карточка
Г. Костадинов
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Комличенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Ростов
70
Александр Дьячков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Максим Турищев
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-4-1
36
Левашов
5
Степанов
88
Сокол
6
Беляев
8
Смольников
13
Кайнов
10
Кангва
99
Гулиев
70
Костадинов
11
Ткачев
21
Деспотович
4-1-3-2
30
Песьяков
45
Сильянов
4
Мелехин
87
Лангович
13
Калинин
15
Глебов
8
Тугарев
19
Байрамян
7
Полоз
27
Комличенко
10
Щетинин
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
21
Деспотович
20
Марков
20
Марков
21
Деспотович
13
Калинин
16
Поярков
16
Поярков
13
Калинин
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
27
Комличенко
9
Соу
9
Соу
27
Комличенко
8
Тугарев
69
Голенков
69
Голенков
8
Тугарев
Остались в запасе
Арсенал
Ростов
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
8
Александр Селява
ОП
70
Александр Дьячков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
8
Александр Селява
ОП
70
Александр Дьячков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Арсенал - Ростов
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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