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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Анжи - Арсенал
Анжи - Арсенал: обзор матча 26 февраля 2012
Анжи
26.02.2012, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Арсенал
63'
С. Это'О
79'
Б. Ангбва
90'
М. Гаджиев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Арсенал
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Гаджиев
ГОЛ! 2:0!
Б. Ангбва
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Жусилей
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Желтая карточка
С. Симоненко
Замена
А. Куанса
️️️️
В. Полевой
Замена
Б. Шершун
️️️️
А. Старгородский
Замена
А. Прудников
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
Я. Голенда
️️️️
О. Шатов
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
О. Ахмедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Жусилей
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
4-1-4-1
1
Помазан
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Ангбва
8
Жусилей
13
Лахиялов
27
Шатов
10
Ахмедов
88
Иванов
9
Это'О
3-5-2
12
Боровик
6
Шоава
14
Полевой
44
Симоненко
25
Максимов
11
Старгородский
5
Флореску
4
Хомин
16
Шацких
8
Гоменюк
39
Ковпак
88
Иванов
91
Гаджиев
91
Гаджиев
88
Иванов
8
Жусилей
17
Мухаммад
17
Мухаммад
8
Жусилей
27
Шатов
16
Голенда
16
Голенда
27
Шатов
13
Лахиялов
89
Прудников
89
Прудников
13
Лахиялов
14
Полевой
18
Куанса
18
Куанса
14
Полевой
11
Старгородский
23
Шершун
23
Шершун
11
Старгородский
Остались в запасе
Анжи
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
17
Владимир Аржанов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
17
Владимир Аржанов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Статистика матча Анжи - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Анжи-Арена
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