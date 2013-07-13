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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Арсенал
Днепр - Арсенал: обзор матча 13 июля 2013
Днепр
13.07.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
12'
Е. Селезнев
32'
Р. Зозуля
74'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Арсенал
ГОЛ! 3:0!
Е. Коноплянка
74'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Е. Селезнев
73'
72'
Желтая карточка
Ю. Бушман
65'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
О. Герасимюк
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Матеус
63'
Желтая карточка
Матеус
60'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Р. Зозуля
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Жулиано
32'
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Арсенал
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
18
Николай Вечурко
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
4-2-1-3
71
Бойко
3
Мазух
14
Чеберячко
23
Стринич
44
Федецкий
23
Канкава
29
Ротань
20
Жулиано
11
Селезнев
10
Зозуля
99
Матеус
3-5-1
11
Лампи
44
Сантос
84
Романчук
16
Шацких
17
Аржанов
11
Шарпар
7
Герасимюк
90
Богданов
8
Гоменюк
11
Селезнев
15
Кулаков
15
Кулаков
11
Селезнев
99
Матеус
22
Коноплянка
22
Коноплянка
99
Матеус
10
Зозуля
9
Калинич
9
Калинич
10
Зозуля
7
Герасимюк
10
Бушман
10
Бушман
7
Герасимюк
Остались в запасе
Днепр
Арсенал
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
18
Николай Вечурко
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
Остались в запасе
18
Николай Вечурко
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Днепр-Арена
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