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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Арис
Атлетико - Арис: обзор матча 01 декабря 2010
Атлетико
01.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 3
Завершен
Арис
11'
Д. Форлан
16'
С. Агуэро
2'
Коке
51'
Коке (П)
81'
Н. Лазаридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Арис
+3
Желтая карточка
М. Сифакис
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
К. Мендринос
Замена
К. Руис
️️️️
Д. Цесарец
ГОЛ! 2:3!
Н. Лазаридис
Замена
А. Приттас
️️️️
Коке
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Д. Коста
️️️️
Симау
Замена
К. Каснаферис
️️️️
К. Мендринос
Желтая карточка
Хавито
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Коке
Желтая карточка
Тиагу
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Домингес
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Форлан
11'
2'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Арис
9
Коке
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
16
Мичел
ЛЗ
24
Никос Лазаридис
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
7
Константинос Мендринос
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
9
Хавито
ЦФ
8
Даниэль Цесарец
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Атлетико
1
Жоэль
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Арис
1
Маркос Веллидис
ВР
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
17
Костас Каснаферис
ЦП
55
Атанасиос Приттас
ЦП
2
Нето
ПП
11
Карлос Руис
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
18
Домингес
2
Годин
3
Лопес
30
Уйфалуши
20
Симау
5
Тиагу
19
Рейес
10
Агуэро
10
Форлан
4-2-1-2
9
Коке
24
Лазаридис
32
Вангели
3
Ориоль
16
Мичел
7
Мендринос
91
Фати
8
Тоха
8
Цесарец
9
Хавито
5
Тиагу
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Тиагу
20
Симау
19
Коста
19
Коста
20
Симау
8
Цесарец
11
Руис
11
Руис
8
Цесарец
7
Мендринос
17
Каснаферис
17
Каснаферис
7
Мендринос
9
Коке
55
Приттас
55
Приттас
9
Коке
Остались в запасе
Атлетико
Арис
1
Жоэль
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Маркос Веллидис
ВР
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
2
Нето
ПП
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
1
Маркос Веллидис
ВР
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
2
Нето
ПП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Атлетико - Арис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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