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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - АПОЭЛ
ПСЖ - АПОЭЛ: обзор матча 05 ноября 2014
ПСЖ
05.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
1 : 0
Завершен
АПОЭЛ
2'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - АПОЭЛ
Замена
Й. Кабай
️️️️
Л. Моура
86'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Э. Лавесси
78'
64'
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
Р. Джеббур
59'
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
Г. Мандука
46'
Замена
К. Шеридан
️️️️
Т. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. ван дер Вил
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
4-2-2-2
46
Сиригу
17
Максвелл
4
Луис
3
Силва
9
ван дер Вил
8
Мотта
8
Матюиди
15
Пасторе
7
Моура
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-1-1
78
Пардо
28
Мариу Сержиу
14
Иоанну
50
Карлао
3
Гильерме
26
Мораиш
16
Винисиус
7
Эфрем
21
Мандука
8
Гомеш
19
Джеббур
7
Моура
29
Кабай
29
Кабай
7
Моура
22
Лавесси
38
Баэбек
38
Баэбек
22
Лавесси
21
Мандука
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
21
Мандука
8
Гомеш
9
Шеридан
9
Шеридан
8
Гомеш
19
Джеббур
46
Алонефтис
46
Алонефтис
19
Джеббур
Остались в запасе
ПСЖ
АПОЭЛ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча ПСЖ - АПОЭЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Парк де Пренс
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