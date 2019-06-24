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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Ангола
Тунис - Ангола: обзор матча 24 июня 2019
Тунис
24.06.2019, понедельник, 20:00
Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тунис - Ангола
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
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