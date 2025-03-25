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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ангола - Кабо-Верде
Ангола - Кабо-Верде: обзор матча 25 марта 2025
Ангола
25.03.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
Кабо-Верде
50'
Ж. Дала
45+2'
Д. Роша Ливраменто
63'
Д. Роша Ливраменто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ангола - Кабо-Верде
77'
Замена
В. Семеду
️️️️
Р. Мендес
77'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Я. Семедо
Замена
А. Видигаль
️️️️
Мабулулу
69'
Замена
A. Hossi
️️️️
К. Мата
69'
Замена
Милсон
️️️️
М. Бенсон
69'
64'
Желтая карточка
Т. Арканджо
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Роша Ливраменто
Пас отдал
В. Пина
61'
Замена
Х. Варела
️️️️
Ж. Кабрал
Замена
C. Banza
️️️️
Ж. Дала
58'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Дала
50'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Роша Ливраменто
Пас отдал
Ж. Кабрал
22'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Х. Монтейру
22'
Замена
Д. Роша Ливраменто
️️️️
А. Да Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
22
Неблу
ВР
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
28
Педро Бондо
ЦЗ
4
Клинтон Мата
ЦП
8
Маэстро
ЦП
15
Бени
ЦП
16
Фреди
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
10
Желсон Дала
ЦФ
19
Мабулулу
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
25
Jójó
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ЦЗ
7
Жован Кабрал
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
16
Янник Семедо
ЦП
21
Алессио Да Крус
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Ангола
98
Agostinho Calunga
ВР
12
Emanuel Nsesani
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
13
Ту Карнейру
ЛЗ
24
Киниту
ЦЗ
27
António Hossi
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
20
Мануэль Келиано
ОП
87
Домингос Андраде
ЦП
9
Chico Banza
ЦФ
86
Зини
ЦФ
Кабо-Верде
23
Henrique Tavares
ВР
12
Марсио Роша
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
20
David Moreira
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Вилли Семеду
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
14
Дерой Дуарте
ЦП
15
Давид Тавареш
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
17
Fabrício Andrade
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
3-3-2-2
22
Неблу
6
Гашпар
5
Карму
28
Бондо
4
Мата
8
15
Бени
16
Фреди
14
Бенсон
19
Мабулулу
10
Дала
4-1-3-1-1
1
Возинья
4
Лопеш
25
24
Пина
5
Кошта
6
Ленини
10
Монтейру
16
Семедо
21
Да Крус
7
Кабрал
20
Мендес
4
Мата
27
27
4
Мата
19
Мабулулу
7
Видигаль
7
Видигаль
19
Мабулулу
14
Бенсон
7
Милсон
7
Милсон
14
Бенсон
10
Дала
9
9
10
Дала
16
Семедо
14
Дуарте
14
Дуарте
16
Семедо
20
Мендес
17
Семеду
17
Семеду
20
Мендес
7
Кабрал
26
Варела
26
Варела
7
Кабрал
10
Монтейру
18
Арканджо
18
Арканджо
10
Монтейру
21
Да Крус
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
21
Да Крус
Остались в запасе
Ангола
Кабо-Верде
98
Agostinho Calunga
ВР
12
Emanuel Nsesani
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
13
Ту Карнейру
ЛЗ
24
Киниту
ЦЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
87
Домингос Андраде
ЦП
86
Зини
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
23
Henrique Tavares
ВР
12
Марсио Роша
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
20
David Moreira
ЦЗ
15
Давид Тавареш
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Fabrício Andrade
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
98
Agostinho Calunga
ВР
12
Emanuel Nsesani
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
13
Ту Карнейру
ЛЗ
24
Киниту
ЦЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
87
Домингос Андраде
ЦП
86
Зини
ЦФ
Остались в запасе
23
Henrique Tavares
ВР
12
Марсио Роша
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
20
David Moreira
ЦЗ
15
Давид Тавареш
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Fabrício Andrade
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Ангола - Кабо-Верде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Estadio 11 de Novembro, Luanda
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