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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Амкал - Звезда
Амкал - Звезда: обзор матча 14 сентября 2022
Амкал
14.09.2022, среда, 13:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Звезда
15'
С. Киряков
88'
В. Блатов
24'
Н. Першин
45+1'
Д. Великородный
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Амкал - Звезда
Вторая желтая
В. Левин
90'
ГОЛ! 2:2!
В. Блатов
Пас отдал
О. Дражжук
88'
Вторая желтая
А. Левшук
85'
84'
Желтая карточка
А. Иванов
Вторая желтая
Чужой
82'
81'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Л. Герчиков
Желтая карточка
Чужой
79'
Замена
И. Баранов
️️️️
Прокоп
77'
Желтая карточка
И. Шурыгин
76'
75'
Замена
Е. Вартанян
️️️️
М. Першин
71'
Желтая карточка
М. Андреев
65'
Замена
А. Орлов
️️️️
Д. Великородный
65'
Замена
Н. Ходорченко
️️️️
И. Смирнов
Замена
В. Левин
️️️️
А. Гасилин
63'
Замена
В. Блатов
️️️️
Сибскана
63'
Желтая карточка
Прокоп
49'
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
С. Уткин
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Великородный
Замена
Чужой
️️️️
С. Киряков
35'
24'
ГОЛ! 1:1!
Н. Першин
Желтая карточка
Э. Товмасян
22'
21'
Желтая карточка
Д. Великородный
Желтая карточка
С. Киряков
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Киряков
Пас отдал
Прокоп
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкал
81
Александр Маменко
ВР
99
Арсений Левшук
ЛЗ
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
6
Эрик Товмасян
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
23
Дмитрий Кузькин
ПЗ
10
Сибскана
ЦП
27
Никита Кашаев
ЦП
69
Прокоп
АП
23
Олег Дражжук
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Звезда
90
Владимир Мухин
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
46
Никита Першин
ОП
77
Максим Андреев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Амкал
911
Федор Маслов
ВР
21
Феликс Карамянц
ЦЗ
77
Иван Баранов
ЦЗ
96
Чужой
ЛВ
26
Василий Левин
ЦП
22
Виктор Блатов
ЦФ
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
23
Никита Ходорченко
ПЗ
24
Андрей Орлов
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Юрий Галеев
ЦФ
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
3-2-2-1-2
81
Маменко
99
Левшук
6
Товмасян
77
Киряков
98
Шурыгин
23
Кузькин
10
Сибскана
27
Кашаев
69
Прокоп
19
Гасилин
23
Дражжук
4-2-3-1
90
Мухин
22
Уткин
5
Смирнов
29
Игнатович
63
Никитенков
6
Великородный
46
Першин
68
Герчиков
77
Андреев
21
Евсютин
9
Першин
77
Киряков
96
Чужой
96
Чужой
77
Киряков
69
Прокоп
77
Баранов
77
Баранов
69
Прокоп
19
Гасилин
26
Левин
26
Левин
19
Гасилин
10
Сибскана
22
Блатов
22
Блатов
10
Сибскана
6
Великородный
24
Орлов
24
Орлов
6
Великородный
5
Смирнов
23
Ходорченко
23
Ходорченко
5
Смирнов
22
Уткин
22
Иванов
22
Иванов
22
Уткин
68
Герчиков
29
Кудряшов
29
Кудряшов
68
Герчиков
9
Першин
9
Вартанян
9
Вартанян
9
Першин
Остались в запасе
Амкал
Звезда
911
Федор Маслов
ВР
21
Феликс Карамянц
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Панов
30
Данил Пшеничников
ВР
11
Юрий Галеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
911
Федор Маслов
ВР
21
Феликс Карамянц
ЦЗ
Остались в запасе
30
Данил Пшеничников
ВР
11
Юрий Галеев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Амкал - Звезда
5
3
3
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Амкал
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Смена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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