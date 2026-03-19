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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Америка - Филадельфия Юнион
Америка - Филадельфия Юнион: обзор матча 19 марта 2026
Америка
19.03.2026, четверг, 04:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
6'
Р. Дурадо
49'
Х. Буэно (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Америка - Филадельфия Юнион
Завершен
90'
+4'
Замена
Джонатан
️️️️➡️️
Рафаэль Вейга
85'
83'
Желтая карточка
Philippe Ndinga Ossibadjouo
81'
Замена
Philippe Ndinga Ossibadjouo
️️️️➡️️
Джафет Сери
Замена
Thiago Espinosa
️️️️➡️️
Alejandro Zendejas
72'
72'
Замена
M. Jakupovic
️️️️➡️️
Индиана Вассилев
Замена
Raúl Zúñiga
️️️️➡️️
Patricio Salas
71'
Замена
Лима
️️️️➡️️
Брайан Родригес
71'
63'
Замена
Дэнли Жан-Жак
️️️️➡️️
Каван Салливан
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хесус Буэно
46'
Замена
Фрэнки Уэстфилд
️️️️➡️️
G. Martinez
Замена
Ramón Juárez
️️️️➡️️
Себастьян Касерес
46'
46'
Замена
Bruno Damiani
️️️️➡️️
Stas Korzeniowski
45'
+2'
Желтая карточка
Себастьян Касерес
29'
Гол отменен - офсайд
Alejandro Zendejas
22'
ГОЛ! 1:0!
Родриго Дурадо
Пас отдал
Рафаэль Вейга
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка
30
Родольфо Кота
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
18
Aarón Mejía
ЦЗ
3
Исраэль Рейес
ЦЗ
4
Себастьян Касерес
ЦЗ
17
Родриго Дурадо
ОП
10
Alejandro Zendejas
(К)
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
7
Брайан Родригес
ПВ
33
Patricio Salas
ЦФ
28
Эрик Санчес
ЦФ
Филадельфия Юнион
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
26
Натан Харриел
(К)
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
4
Йован Лукич
ЦП
6
Каван Салливан
АП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
10
Milan Iloski
ЦФ
37
Stas Korzeniowski
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Америка
21
Fernando Tapia
ВР
37
Cesar Lugo
ВР
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
45
Лима
ПВ
19
Raúl Zúñiga
ЦФ
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
31
George Marks
ВР
38
Giovanny Sequera
ЦЗ
66
F. Sundstrom
ЦЗ
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ПАЗ
16
Бен Бендер
ЛП
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
51
M. Jakupovic
ЦФ
9
Bruno Damiani
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Кота
26
Борха
3
Рейес
4
Касерес
18
17
Дурадо
10
23
Вейга
7
Родригес
28
Санчес
33
4-1-1-2-2
76
Рик
26
Харриел
29
Маханья
5
Сери
2
8
Буэно
4
Лукич
6
Салливан
19
Вассилев
37
10
10
22
22
10
4
Касерес
29
29
4
Касерес
23
Вейга
6
Джонатан
6
Джонатан
23
Вейга
7
Родригес
45
Лима
45
Лима
7
Родригес
33
19
19
33
5
Сери
20
20
5
Сери
2
39
Уэстфилд
39
Уэстфилд
2
6
Салливан
21
Жан-Жак
21
Жан-Жак
6
Салливан
19
Вассилев
51
51
19
Вассилев
37
9
9
37
Остались в запасе
Америка
Филадельфия Юнион
21
Fernando Tapia
ВР
37
Cesar Lugo
ВР
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
18
Андре Блэйк
ВР
31
George Marks
ВР
38
Giovanny Sequera
ЦЗ
66
F. Sundstrom
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
21
Fernando Tapia
ВР
37
Cesar Lugo
ВР
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
Остались в запасе
18
Андре Блэйк
ВР
31
George Marks
ВР
38
Giovanny Sequera
ЦЗ
66
F. Sundstrom
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Америка - Филадельфия Юнион
1
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
15
Офсайды
4
1
Количество передач
482
365
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.22
Информация о матче
Главный судья:
Саид Мартинес
Стадион:
Ацтека
Посещаемость:
15841
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