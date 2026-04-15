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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Америка - Нэшвилл
Америка - Нэшвилл: обзор матча 15 апреля 2026
Америка
15.04.2026, среда, 06:30
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Нэшвилл
51'
Х. Мухтар
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Америка - Нэшвилл
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Brian Schwake
90'
+7'
Замена
Miguel Vazquez
️️️️➡️️
Алекс Цендеяш
80'
77'
Замена
Jack Maher
️️️️➡️️
Jeisson Palacios
76'
Травма
Jeisson Palacios
71'
Замена
Брайан Акоста
️️️️➡️️
Патрик Язбек
71'
Замена
Ахмед Касем
️️️️➡️️
Уоррен Мадригаль
71'
Замена
Мэттью Коркоран
️️️️➡️️
Алекс Мьюил
Замена
Лима
️️️️➡️️
Эрик Санчес
69'
Замена
Raúl Zúñiga
️️️️➡️️
Patricio Salas
69'
Замена
Alan Cervantes
️️️️➡️️
Джонатан
68'
63'
Желтая карточка
Патрик Язбек
58'
Замена
Даниэль Ловиц
️️️️➡️️
Рид Бейкер-Уайтинг
56'
Травма
Рид Бейкер-Уайтинг
Замена
Isaias Violante
️️️️➡️️
Ramón Juárez
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
Хани Мухтар
Пас отдал
Кристиан Эспиноса
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка
30
Родольфо Кота
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
6
Джонатан
(К)
ЦП
10
Алекс Цендеяш
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
7
Брайан Родригес
ПВ
28
Эрик Санчес
ЦФ
33
Patricio Salas
ЦФ
Нэшвилл
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
10
Хани Мухтар
(К)
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
99
Brian Schwake
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Америка
21
Fernando Tapia
ВР
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
18
Aarón Mejía
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
13
Alan Cervantes
ЦП
38
Osvaldo Arriaga
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
45
Лима
ПВ
19
Raúl Zúñiga
ЦФ
12
Isaias Violante
ЦФ
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
13
Xavier Valdez
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
16
Мэттью Коркоран
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
11
Ахмед Касем
ПВ
5
Jack Maher
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
4-2-2-2
30
Кота
26
Борха
29
3
Касерес
15
Рейес
6
Джонатан
10
Цендеяш
23
Вейга
7
Родригес
33
28
Санчес
2-5-1-3
31
Нахар
4
20
Тагсет
8
Язбек
3
7
Эспиноса
10
Мухтар
27
Бейкер-Уайтинг
41
Мадригаль
99
19
Мьюил
10
Цендеяш
32
32
10
Цендеяш
6
Джонатан
13
13
6
Джонатан
28
Санчес
45
Лима
45
Лима
28
Санчес
33
19
19
33
29
12
12
29
27
Бейкер-Уайтинг
2
Ловиц
2
Ловиц
27
Бейкер-Уайтинг
8
Язбек
6
Акоста
6
Акоста
8
Язбек
19
Мьюил
16
Коркоран
16
Коркоран
19
Мьюил
41
Мадригаль
11
Касем
11
Касем
41
Мадригаль
4
5
5
4
Остались в запасе
Америка
Нэшвилл
21
Fernando Tapia
ВР
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
18
Aarón Mejía
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
38
Osvaldo Arriaga
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
1
Joe Willis
ВР
13
Xavier Valdez
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
14
Shakur Mohammed
ЦП
17
Woobens Pacius
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
21
Fernando Tapia
ВР
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
18
Aarón Mejía
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
38
Osvaldo Arriaga
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
13
Xavier Valdez
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
14
Shakur Mohammed
ЦП
17
Woobens Pacius
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Америка - Нэшвилл
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
7
Офсайды
1
0
Количество передач
490
366
Сейвы
1
8
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.76
Информация о матче
Главный судья:
Walter Lopez, Guatemala
Стадион:
Ацтека
Посещаемость:
28994
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