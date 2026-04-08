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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Нэшвилл - Америка
Нэшвилл - Америка: обзор матча 08 апреля 2026
Нэшвилл
08.04.2026, среда, 03:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Америка
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Америка
Завершен
90'
+1
Замена
Лима
️️️️➡️️
Isaias Violante
90'
+1
Замена
Aarón Mejía
️️️️➡️️
Эрик Санчес
90'
+1
Замена
Джонатан
️️️️➡️️
Алекс Цендеяш
90'
+3'
85'
Желтая карточка
Miguel Vazquez
Замена
Ахмед Касем
️️️️➡️️
Кристиан Эспиноса
83'
Замена
Эдвард Тагсет
️️️️➡️️
Патрик Язбек
78'
77'
Желтая карточка
Родриго Дурадо
74'
Замена
Raúl Zúñiga
️️️️➡️️
Рафаэль Вейга
Замена
Алекс Мьюил
️️️️➡️️
Уоррен Мадригаль
60'
Желтая карточка
Хани Мухтар
53'
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
16
Мэттью Коркоран
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Хани Мухтар
(К)
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
99
Brian Schwake
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Америка
30
Родольфо Кота
ВР
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
17
Родриго Дурадо
ОП
10
Алекс Цендеяш
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
28
Эрик Санчес
ЦФ
33
Patricio Salas
ЦФ
12
Isaias Violante
ЦФ
Нэшвилл
13
Xavier Valdez
ВР
1
Joe Willis
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
11
Ахмед Касем
ПВ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Америка
21
Fernando Tapia
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
18
Aarón Mejía
ЦЗ
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
6
Джонатан
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
45
Лима
ПВ
7
Брайан Родригес
ПВ
19
Raúl Zúñiga
ЦФ
2-5-1-3
4
31
Нахар
8
Язбек
16
Коркоран
7
Эспиноса
10
Мухтар
3
27
Бейкер-Уайтинг
41
Мадригаль
9
Сарридж
99
4-1-1-1-3
30
Кота
29
3
Касерес
32
15
Рейес
17
Дурадо
10
Цендеяш
23
Вейга
12
33
28
Санчес
8
Язбек
20
Тагсет
20
Тагсет
8
Язбек
7
Эспиноса
11
Касем
11
Касем
7
Эспиноса
41
Мадригаль
19
Мьюил
19
Мьюил
41
Мадригаль
28
Санчес
18
18
28
Санчес
10
Цендеяш
6
Джонатан
6
Джонатан
10
Цендеяш
12
45
Лима
45
Лима
12
23
Вейга
19
19
23
Вейга
Остались в запасе
Нэшвилл
Америка
13
Xavier Valdez
ВР
1
Joe Willis
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
17
Woobens Pacius
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
21
Fernando Tapia
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
Остались в запасе
13
Xavier Valdez
ВР
1
Joe Willis
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
17
Woobens Pacius
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Остались в запасе
21
Fernando Tapia
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нэшвилл - Америка
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
9
Офсайды
1
1
Количество передач
538
420
Сейвы
4
3
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.27
Информация о матче
Главный судья:
Ошане Нэйшн
Стадион:
Геодис Парк
Посещаемость:
27167
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2 : 2
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