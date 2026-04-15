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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Лос-Анджелес - Крус Асуль
Лос-Анджелес - Крус Асуль: обзор матча 15 апреля 2026
Лос-Анджелес
15.04.2026, среда, 04:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
0 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Крус Асуль
Матч
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Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Лос-Анджелес - Крус Асуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
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Информация о матче
Стадион:
Лос-Анджелес Мемориал Колизеум
Посещаемость:
24965
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Лос-Анджелес
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2 : 1
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Лос-Анджелес
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