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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Филадельфия Юнион - Америка
Филадельфия Юнион - Америка: обзор матча 11 марта 2026
Филадельфия Юнион
11.03.2026, среда, 02:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Америка
20'
Р. Вейга
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Америка
Завершен
90'
+5'
87'
Желтая карточка
Родриго Дурадо
Замена
Джафет Сери
️️️️➡️️
Philippe Ndinga Ossibadjouo
81'
80'
Замена
Джонатан
️️️️➡️️
Patricio Salas
80'
Замена
Raúl Zúñiga
️️️️➡️️
Брайан Родригес
67'
Замена
Alexis Gutiérrez
️️️️➡️️
Alejandro Zendejas
67'
Замена
Лима
️️️️➡️️
Рафаэль Вейга
Замена
Индиана Вассилев
️️️️➡️️
Agustin Anello
63'
Замена
Дэнли Жан-Жак
️️️️➡️️
G. Martinez
63'
Желтая карточка
Agustin Anello
47'
Замена
Bruno Damiani
️️️️➡️️
Эзекиел Алладо
46'
Замена
Фрэнки Уэстфилд
️️️️➡️️
Каван Салливан
46'
45'
+6'
Желтая карточка
Олвету Маханья
44'
42'
Замена
Родольфо Кота
️️️️➡️️
Луис Малагон
41'
Травма
Луис Малагон
20'
ГОЛ! 0:1!
Рафаэль Вейга
Пас отдал
Брайан Родригес
Желтая карточка
G. Martinez
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
26
Натан Харриел
(К)
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
4
Йован Лукич
ЦП
6
Каван Салливан
АП
10
Milan Iloski
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
23
Эзекиел Алладо
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Америка
1
Луис Малагон
(К)
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
18
Aarón Mejía
ЦЗ
3
Исраэль Рейес
ЦЗ
4
Себастьян Касерес
ЦЗ
17
Родриго Дурадо
ОП
10
Alejandro Zendejas
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
7
Брайан Родригес
ПВ
28
Эрик Санчес
ЦФ
33
Patricio Salas
ЦФ
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
31
George Marks
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
39
Фрэнки Уэстфилд
ПАЗ
16
Бен Бендер
ЛП
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
9
Bruno Damiani
ЦФ
37
Stas Korzeniowski
ЦФ
51
M. Jakupovic
ЦФ
Америка
30
Родольфо Кота
ВР
21
Fernando Tapia
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
45
Лима
ПВ
19
Raúl Zúñiga
ЦФ
4-1-1-1-3
76
Рик
2
29
Маханья
20
26
Харриел
8
Буэно
4
Лукич
6
Салливан
23
Алладо
28
10
4-1-1-2-2
1
Малагон
18
3
Рейес
4
Касерес
26
Борха
17
Дурадо
10
7
Родригес
23
Вейга
33
28
Санчес
20
5
Сери
5
Сери
20
6
Салливан
39
Уэстфилд
39
Уэстфилд
6
Салливан
2
21
Жан-Жак
21
Жан-Жак
2
28
19
Вассилев
19
Вассилев
28
23
Алладо
9
9
23
Алладо
1
Малагон
30
Кота
30
Кота
1
Малагон
33
6
Джонатан
6
Джонатан
33
10
20
20
10
23
Вейга
45
Лима
45
Лима
23
Вейга
7
Родригес
19
19
7
Родригес
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Америка
18
Андре Блэйк
ВР
31
George Marks
ВР
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
37
Stas Korzeniowski
ЦФ
51
M. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
21
Fernando Tapia
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
13
Alan Cervantes
ЦП
Остались в запасе
18
Андре Блэйк
ВР
31
George Marks
ВР
16
Бен Бендер
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
37
Stas Korzeniowski
ЦФ
51
M. Jakupovic
ЦФ
Остались в запасе
21
Fernando Tapia
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
13
Alan Cervantes
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Филадельфия Юнион - Америка
3
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
17
14
Офсайды
2
0
Количество передач
439
415
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Информация о матче
Стадион:
Субару Парк
Посещаемость:
18534
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