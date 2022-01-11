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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Сьерра-Леоне
Алжир - Сьерра-Леоне: обзор матча 11 января 2022
Алжир
11.01.2022, вторник, 16:00
Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сьерра-Леоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алжир - Сьерра-Леоне
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Х. Белькебла
84'
78'
Желтая карточка
У. Бангура
Замена
С. Бендебка
️️️️
Я. Браими
65'
Замена
Б. Бунеджах
️️️️
И. Слимани
65'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
С. Фегули
64'
Замена
Д. Бенламри
️️️️
А. Бедран
46'
Желтая карточка
А. Бедран
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Абделькадер Бедран
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
0
Харис Белькебла
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
10
Юсеф Белаили
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Сьерра-Леоне
1
Мохамед Камара
ВР
3
Кевин Райт
ЛЗ
2
Осман Какай
ЦЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Джон Камара
ОП
7
Кваме Кьюи
ЦП
11
Мустафа Бунду
ПВ
10
Кей Камара
ЦФ
7
Мохамед Буя Турай
ЦФ
17
Умару Бангура
ЦФ
12
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Алжир
16
Александр Окиджа
ВР
25
Хусин Бенаяда
ЦЗ
24
Ильяс Четти
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
0
Джамел Бенламри
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
14
Софьян Бендебка
ЦП
0
Фарид Булайя
ПВ
19
Адем Зорган
ЦФ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
28
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
Сьерра-Леоне
16
Айзек Колкер
ВР
16
Ибрахим Сесай
ВР
15
Йеами Дуния
ЛЗ
20
Сайду Мансарай
ЛЗ
4
Медо
ЦП
4
Сайду Фофана
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
14
Идрис Кану
ПВ
14
Муса Камара
ЦФ
22
Исса Каллон
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-1-2-1-2
23
М'Боли
21
Бенсебаини
2
Манди
17
Бедран
20
Аталь
10
Фегули
0
Белькебла
11
Браими
7
Марез
13
Слимани
10
Белаили
3-1-1-1-4
1
Камара
2
Какай
5
Колкер
3
Райт
6
Камара
7
Кьюи
11
Бунду
12
Камара
17
Бангура
7
Буя Турай
10
Камара
17
Бедран
0
Бенламри
0
Бенламри
17
Бедран
11
Браими
14
Бендебка
14
Бендебка
11
Браими
0
Белькебла
10
Бенрахма
10
Бенрахма
0
Белькебла
10
Фегули
0
Булайя
0
Булайя
10
Фегули
13
Слимани
9
Бунеджах
9
Бунеджах
13
Слимани
Остались в запасе
Алжир
Сьерра-Леоне
16
Александр Окиджа
ВР
25
Хусин Бенаяда
ЦЗ
24
Ильяс Четти
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
28
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
16
Айзек Колкер
ВР
16
Ибрахим Сесай
ВР
15
Йеами Дуния
ЛЗ
20
Сайду Мансарай
ЛЗ
4
Медо
ЦП
4
Сайду Фофана
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
14
Идрис Кану
ПВ
14
Муса Камара
ЦФ
22
Исса Каллон
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Остались в запасе
16
Александр Окиджа
ВР
25
Хусин Бенаяда
ЦЗ
24
Ильяс Четти
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
28
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
Остались в запасе
16
Айзек Колкер
ВР
16
Ибрахим Сесай
ВР
15
Йеами Дуния
ЛЗ
20
Сайду Мансарай
ЛЗ
4
Медо
ЦП
4
Сайду Фофана
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
14
Идрис Кану
ПВ
14
Муса Камара
ЦФ
22
Исса Каллон
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Главный тренер
Джон Кейстер
Статистика матча Алжир - Сьерра-Леоне
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Ахмад Хиралаль
Стадион:
Япома
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