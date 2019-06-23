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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Кения
Алжир - Кения: обзор матча 23 июня 2019
Алжир
23.06.2019, воскресенье, 23:00
Кубок африканских наций, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Алжир - Кения
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Информация о матче
Стадион:
Стадион 30 июня
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