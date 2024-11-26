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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Шорта - Аль-Васл
Аль-Шорта - Аль-Васл: обзор матча 26 ноября 2024
Аль-Шорта
26.11.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Васл
14'
J. Santos
64'
Ф. Лима (П)
90+2'
N. Giménez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шорта - Аль-Васл
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
N. Giménez
Замена
B. Shakir
️️️️
A. Farhan
90'
+1
72'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
И. Саксесс
Замена
М. Аль-Мавас
️️️️
M. Dawood
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Лима
62'
Замена
Ф. Лима
️️️️
J. Santos
62'
Замена
N. Giménez
️️️️
С. Мияилович
55'
Желтая карточка
С. Мияилович
Желтая карточка
A. Farhan
34'
Желтая карточка
B. Moumouni
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
J. Santos
Пас отдал
M. Suroor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
27
Ameer Sabah
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
9
Моанад Али
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
24
Faisal Jassim
ЦЗ
30
Фахд Юссеф
ЛВ
5
Rewan Amin
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
99
Шарара
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
11
Bassam Shakir
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
31
Ahmad Zirwa
ЦФ
20
Idrissa Niang
ЦФ
Аль-Васл
55
Abdullah Salem
ВР
32
Mohamed Ali
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
4
Daniel Pedrozo
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
10
Фабио Лима
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
3-5-2
1
Басиль
12
6
Юнис
15
9
14
25
17
27
9
Али
29
3-2-3-2
1
15
Сын Хен
25
Перес
11
44
12
Салех
6
6
22
Мияилович
90
Саксесс
7
99
Шарара
99
Шарара
17
11
11
17
29
7
Аль-Мавас
7
Аль-Мавас
29
22
Мияилович
31
31
22
Мияилович
Салех
8
Аль-Зааби
8
Аль-Зааби
Салех
11
10
Лима
10
Лима
11
90
Саксесс
9
Сеферович
9
Сеферович
90
Саксесс
Остались в запасе
Аль-Шорта
Аль-Васл
16
Hasan Ahmed
ВР
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
24
Faisal Jassim
ЦЗ
5
Rewan Amin
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
30
Фахд Юссеф
ЛВ
31
Ahmad Zirwa
ЦФ
20
Idrissa Niang
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
55
Abdullah Salem
ВР
32
Mohamed Ali
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
4
Daniel Pedrozo
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
24
Faisal Jassim
ЦЗ
5
Rewan Amin
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
30
Фахд Юссеф
ЛВ
31
Ahmad Zirwa
ЦФ
20
Idrissa Niang
ЦФ
Остались в запасе
55
Abdullah Salem
ВР
32
Mohamed Ali
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
4
Daniel Pedrozo
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аль-Шорта - Аль-Васл
4
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
523
311
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта
3 : 2
16.02.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Насаф
1 : 1
09.02.2026
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Шорта
0 : 5
22.12.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
25.11.2025
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
1 : 0
03.11.2025
Аль-Шорта
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Karbala International Stadium, Karbala
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