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ОАЭ. Про Лига
Шарджа - Аль-Васл
Шарджа - Аль-Васл: обзор матча 05 апреля 2026
Шарджа
05.04.2026, воскресенье, 19:30
ОАЭ. Первый дивизион, 21 тур
2 : 1
Завершен
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