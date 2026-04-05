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Шарджа - Аль-Васл: обзор матча 05 апреля 2026

Шарджа
05.04.2026, воскресенье, 19:30
ОАЭ. Первый дивизион, 21 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Васл
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Шарджа - Аль-Васл
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Информация о матче
Стадион:
Шарджа
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Шарджа
Аль-Васл
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10 февраля
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8 февраля
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15 февраля
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12 февраля
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10 февраля
2
«Шарджа» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2025
2025.12.22 17:50
«Аль-Шарджа» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.60
2025.12.21 08:43
Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб
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Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб из ОАЭ
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2
«Зениту» предложили бразильского защитника на замену Нино
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4
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22 января
ЦСКА выполнил требования по трансферу Адриэлсона, но не смог подписать защитника
20 января
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Шарджа
Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Васл
2 : 1
15.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шарджа
3 : 1
15.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Джазира
1 : 2
11.05.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шарджа
0 : 5
06.05.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шарджа
3 : 1
15.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шарджа
0 : 5
06.05.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Шарджа
0 : 2
23.04.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Банияс
1 : 1
10.04.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Васл
2 : 1
15.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Джазира
1 : 2
11.05.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Вахда
2 : 3
06.05.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Васл
4 : 2
24.04.2026
Дибба
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аджман Клуб
1 : 3
11.04.2026
Аль-Васл
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