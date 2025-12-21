Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Азии Элита пройдет в ОАЭ. «Аль-Шарджа» еще не гарантировала себе выход в плей-офф и нуждается в очках, тогда как «Аль-Хиляль» досрочно занял первое место в группе, но продолжает подтверждать статус главного фаворита турнира.

«Аль-Шарджа»

После пяти туров команда набрала 7 очков и идет на 7 позиции. Победа над «Аль-Ахли Джидда» позволила сохранить шансы, однако общая динамика тревожная. В последних пяти матчах «Аль-Шарджа» пропустила 14 мячей, в среднем 2.80 за игру, а дома проиграла четыре встречи подряд. Даже при том, что команда забивает в четырех последних матчах, оборона регулярно разваливается под давлением соперников высокого уровня.

«Аль-Хиляль»

Гости набрали максимум очков и уверенно лидируют в группе. Пять побед подряд в турнире, лучшая разница мячей и серия из 22 матчей с забитыми голами говорят о стабильности. В последних пяти встречах «Аль-Хиляль» забивает в среднем 3.20 мяча за игру, что делает его самым результативным участником розыгрыша. Команда подходит к матчу без турнирного давления, но продолжает играть агрессивно.

Факты о командах

«Аль-Шарджа»

7 очков и 7 место после 5 туров

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 0.80 забито и 2.80 пропущено за последние 5 игр

Проиграла 4 последних домашних матча

«Аль-Хиляль»

15 очков и 1 место в группе

5 побед подряд в турнире

Забивает в 22 матчах подряд

В среднем 3.20 гола за игру в последних 5 встречах

Прогноз на матч «Аль-Шарджа» – «Аль-Хиляль»

Разница в классе и текущей форме слишком заметна. «Аль-Шарджа» вынуждена идти вперед, что оставит свободные зоны для одной из самых мощных атак турнира. Даже при возможной ротации «Аль-Хиляль» способен контролировать темп и создавать моменты, поэтому гости выглядят явным фаворитом, а матч имеет все шансы получиться результативным.

Рекомендованные ставки