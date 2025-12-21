Введите ваш ник на сайте
«Аль-Шарджа» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.60

21 декабря 2025 8:00
Шарджа - Аль-Хиляль
22 дек. 2025, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку

Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Азии Элита пройдет в ОАЭ. «Аль-Шарджа» еще не гарантировала себе выход в плей-офф и нуждается в очках, тогда как «Аль-Хиляль» досрочно занял первое место в группе, но продолжает подтверждать статус главного фаворита турнира.

«Аль-Шарджа»

После пяти туров команда набрала 7 очков и идет на 7 позиции. Победа над «Аль-Ахли Джидда» позволила сохранить шансы, однако общая динамика тревожная. В последних пяти матчах «Аль-Шарджа» пропустила 14 мячей, в среднем 2.80 за игру, а дома проиграла четыре встречи подряд. Даже при том, что команда забивает в четырех последних матчах, оборона регулярно разваливается под давлением соперников высокого уровня.

«Аль-Хиляль»

Гости набрали максимум очков и уверенно лидируют в группе. Пять побед подряд в турнире, лучшая разница мячей и серия из 22 матчей с забитыми голами говорят о стабильности. В последних пяти встречах «Аль-Хиляль» забивает в среднем 3.20 мяча за игру, что делает его самым результативным участником розыгрыша. Команда подходит к матчу без турнирного давления, но продолжает играть агрессивно.

Факты о командах

«Аль-Шарджа»

  • 7 очков и 7 место после 5 туров
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 0.80 забито и 2.80 пропущено за последние 5 игр
  • Проиграла 4 последних домашних матча

«Аль-Хиляль»

  • 15 очков и 1 место в группе
  • 5 побед подряд в турнире
  • Забивает в 22 матчах подряд
  • В среднем 3.20 гола за игру в последних 5 встречах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Шарджа
0 : 1
22.12.2025
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Шарджа» – «Аль-Хиляль»

Разница в классе и текущей форме слишком заметна. «Аль-Шарджа» вынуждена идти вперед, что оставит свободные зоны для одной из самых мощных атак турнира. Даже при возможной ротации «Аль-Хиляль» способен контролировать темп и создавать моменты, поэтому гости выглядят явным фаворитом, а матч имеет все шансы получиться результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.60
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.65

1.60
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Хиляль Шарджа
