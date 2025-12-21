Матч 17 тура английской Премьер-лиги пройдет в Лондоне, где «Фулхэм» примет прямого конкурента в борьбе за сохранение позиций вне зоны вылета. Обе команды подходят к игре с результативными сериями, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне, что делает встречу потенциально открытой и насыщенной моментами.

«Фулхэм»

Лондонцы занимают 15 место и имеют 20 очков после 16 туров. Команда стабильно забивает – голы есть в пяти последних матчах чемпионата, а средняя результативность за этот отрезок составляет 2.20 мяча за игру. При этом оборона остается слабым местом: 12 пропущенных голов за последние пять встреч. Даже в победных матчах «Фулхэм» часто позволяет соперникам создавать опасные моменты, из-за чего игры с его участием получаются результативными.

«Ноттингем Форест»

Гости располагаются на 17 позиции с 18 очками, но недавняя победа над «Тоттенхэмом» 3:0 добавила уверенности. В последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила столько же, демонстрируя более сдержанный футбол, чем соперник. Однако выездные встречи даются тяжело, а в очных матчах с «Фулхэмом» «Ноттингем Форест» уступал в трех последних играх.

Факты о командах

«Фулхэм»

15 место, 20 очков после 16 туров

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 2.20 забито и 2.40 пропущено за последние 5 игр

Победы в 3 последних очных матчах

«Ноттингем Форест»

17 место, 18 очков после 16 туров

В среднем 1.20 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Проиграл «Фулхэму» в 3 последних встречах

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Ноттингем Форест»

С учетом текущей формы команд и истории личных встреч хозяева выглядят предпочтительнее. «Фулхэм» стабильно забивает и чаще контролирует ход домашних матчей, но проблемы в обороне сохраняются. Это создает предпосылки для результативной игры, где обе команды смогут отличиться.

Рекомендованные ставки: