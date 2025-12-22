Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур