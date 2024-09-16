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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли - Персеполис
Аль-Ахли - Персеполис: обзор матча 16 сентября 2024
Аль-Ахли
16.09.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
1 : 0
Завершен
Персеполис
2'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Персеполис
Замена
Б. Аль-Хурайджи
️️️️
А. Аль-Аммар
90'
+1
82'
Замена
Л. Жоао
️️️️
M. Rigi
Замена
А. Дариси
️️️️
Р. Марез
76'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
76'
Замена
Александер
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
76'
71'
Замена
️️️️
А. Эль-Амлуд
66'
Замена
I. Alkasir
️️️️
А. Алипур
66'
Замена
M. Khodabandelou
️️️️
S. Rafiei
Пенальти не реализован!
Р. Марез
59'
46'
Замена
O. Alishah
️️️️
F. Ahmadzadeh
Замена
Г. Вейга
️️️️
Р. Фирмино
46'
Желтая карточка
А. Аль-Аммар
45'
+6
45'
+1
Желтая карточка
В. Амири
24'
Желтая карточка
А. Эль-Амлуд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кессье
Пас отдал
Р. Марез
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
9
Роберто Фирмино
(К)
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Персеполис
26
Alexis Guendouz
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Оссейн Канаани
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
20
Аюб Эль-Амлуд
ПЗ
5
Masoud Rigi
ЦП
7
Soroush Rafiei
ЦП
19
Вахид Амири
(К)
ЦП
11
Farshad Ahmadzadeh
ЦП
11
Остон Урунов
АП
9
Али Алипур
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
5
Александер
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Персеполис
44
Mehrshad Asadi
ВР
22
Amirreza Rafiei
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
10
Issa Alkasir
ЦФ
2
Omid Alishah
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Менди
15
Аль-Аммар
28
Демирал
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
19
Кессье
26
Марез
17
Тони
9
Фирмино
9
Аль-Бурайкан
4-4-1-1
26
20
Эль-Амлуд
6
Канаани
30
Гвелесиани
5
Мохаммади
7
19
Амири
11
5
11
Урунов
9
Алипур
15
Аль-Аммар
6
Аль-Хурайджи
6
Аль-Хурайджи
15
Аль-Аммар
30
Аль-Джоани
5
Александер
5
Александер
30
Аль-Джоани
9
Фирмино
10
Вейга
10
Вейга
9
Фирмино
26
Марез
17
Дариси
17
Дариси
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
9
Аль-Бурайкан
7
77
77
7
5
19
Жоао
19
Жоао
5
9
Алипур
10
10
9
Алипур
11
2
2
11
Остались в запасе
Аль-Ахли
Персеполис
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
44
Mehrshad Asadi
ВР
22
Amirreza Rafiei
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Остались в запасе
44
Mehrshad Asadi
ВР
22
Amirreza Rafiei
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Персеполис
1
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
15
Офсайды
0
3
Количество передач
337
364
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Персеполис
0 : 0
17.02.2025
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
04.02.2025
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Персеполис
2 : 1
02.12.2024
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Райян
1 : 1
25.11.2024
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Персеполис
1 : 1
04.11.2024
Аль-Гарафа
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Принц Абдулла Аль-Файсал Спортс Сити
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