Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Персеполис - Аль-Гарафа
Персеполис - Аль-Гарафа: обзор матча 04 ноября 2024
Персеполис
04.11.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Гарафа
53'
F. Faraji
56'
А. Аль-Ганехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Персеполис - Аль-Гарафа
87'
Замена
М. Мунтари
️️️️
Ф. Коман
Замена
I. Alkasir
️️️️
O. Alishah
83'
Замена
Л. Жоао
️️️️
В. Амири
83'
Замена
А. Эль-Амлуд
️️️️
F. Faraji
70'
Замена
F. Ahmadzadeh
️️️️
О. Урунов
70'
63'
Желтая карточка
D. Traore
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Аль-Ганехи
56'
Замена
А. Аль-Ганехи
️️️️
А. Гуннарссон
ГОЛ! 1:0!
F. Faraji
Пас отдал
В. Амири
53'
46'
Замена
J. Hamed
️️️️
A. Yousif
33'
Замена
D. Traore
️️️️
S. Sano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Персеполис
26
Alexis Guendouz
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Милад Сарлак
ОП
19
Вахид Амири
ЦП
7
Soroush Rafiei
ЦП
11
Остон Урунов
АП
2
Omid Alishah
(К)
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Аль-Гарафа
15
Серхио Рико
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
15
Matías Nani
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Персеполис
22
Amirreza Rafiei
ВР
6
Оссейн Канаани
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
20
Аюб Эль-Амлуд
ПЗ
11
Farshad Ahmadzadeh
ЦП
5
Masoud Rigi
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
10
Issa Alkasir
ЦФ
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
4-1-2-1-2
26
33
5
Пурлиганджи
5
Мохаммади
30
Гвелесиани
23
Сарлак
19
Амири
7
11
Урунов
9
Алипур
2
4-3-2
15
Серхио Рико
28
Кечрида
4
15
2
29
5
Гуннарссон
8
Браими
13
Хоселу
17
Коман
33
20
Эль-Амлуд
20
Эль-Амлуд
33
11
Урунов
11
11
11
Урунов
19
Амири
19
Жоао
19
Жоао
19
Амири
2
10
10
2
4
6
6
4
5
Гуннарссон
22
Аль-Ганехи
22
Аль-Ганехи
5
Гуннарссон
17
Коман
25
Мунтари
25
Мунтари
17
Коман
2
99
99
2
Остались в запасе
Персеполис
Аль-Гарафа
22
Amirreza Rafiei
ВР
6
Оссейн Канаани
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
5
Masoud Rigi
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
22
Amirreza Rafiei
ВР
6
Оссейн Канаани
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
5
Masoud Rigi
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Статистика матча Персеполис - Аль-Гарафа
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
11
Офсайды
4
0
Количество передач
407
307
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Персеполис
0 : 0
17.02.2025
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
04.02.2025
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Персеполис
2 : 1
02.12.2024
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Райян
1 : 1
25.11.2024
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Персеполис
1 : 1
04.11.2024
Аль-Гарафа
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Главный судья:
Hee-Gon Kim, South Korea
Стадион:
Al Maktoum Stadium, Dubai
Новости команд
Все
Персеполис
Аль-Гарафа
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Клуб РПЛ продал защитника иранскому клубу
17 июля
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ
26 марта
3
«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026
10 февраля
Клуб РПЛ продал защитника иранскому клубу
17 июля
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ
26 марта
3
Хавбек «Ростова» может перейти в клуб из Ирана
7 января
1
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Стала известна позиция «Зенита» по трансферу экс-вингера «Спартака»
2025.11.27 16:24
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026
10 февраля
Лидер чемпионата Катара подписал парня Люси Чеботиной, игравшего в РПЛ
11 января
9
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+