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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Райян - Персеполис
Аль-Райян - Персеполис: обзор матча 25 ноября 2024
Аль-Райян
25.11.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
1 : 1
Завершен
Персеполис
57'
А. Бенчарки
17'
F. Faraji
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Райян - Персеполис
Замена
Д. Бренет
️️️️
А. Бенчарки
90'
+8
90'
Замена
Y. Salmani
️️️️
O. Alishah
80'
Замена
️️️️
В. Амири
Желтая карточка
А. Абдулазиз
77'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
M. Surag
71'
71'
Замена
I. Alkasir
️️️️
F. Ahmadzadeh
71'
Замена
S. Mehri
️️️️
M. Rigi
60'
Замена
O. Alishah
️️️️
Л. Жоао
ГОЛ! 1:1!
А. Бенчарки
Пас отдал
А. Абдулазиз
57'
51'
Желтая карточка
A. Guendouz
Желтая карточка
Д. Гарсия
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
F. Faraji
Пас отдал
А. Алипур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Райян
48
Пауло Виктор
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
17
Ашраф Бенчарки
ЛВ
12
Murad Naji
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Юнес Али
Персеполис
26
Alexis Guendouz
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
6
Оссейн Канаани
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
5
Masoud Rigi
ЦП
11
Farshad Ahmadzadeh
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
19
Вахид Амири
(К)
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Персеполис
22
Amirreza Rafiei
ВР
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
37
Yaghoub Barage
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
23
Милад Сарлак
ОП
80
Yasin Salmani
ЦП
7
Soroush Rafiei
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
10
Issa Alkasir
ЦФ
2
Omid Alishah
ЦФ
3-4-3
48
Виктор
13
Амару
5
Гарсия
20
Мхагна
12
6
Абдулазиз
4
де Сар
21
17
Бенчарки
7
Трезеге
10
Гедес
4-4-2
26
6
Канаани
30
Гвелесиани
5
Мохаммади
33
11
77
19
Амири
5
9
Алипур
19
Жоао
17
Бенчарки
30
Бренет
30
Бренет
17
Бенчарки
21
45
Гинелла
45
Гинелла
21
80
80
5
27
27
5
11
10
10
11
19
Жоао
2
2
19
Жоао
Остались в запасе
Аль-Райян
Персеполис
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
22
Amirreza Rafiei
ВР
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
37
Yaghoub Barage
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
23
Милад Сарлак
ОП
7
Soroush Rafiei
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
Остались в запасе
23
Sami Habib
ВР
1
Fahad Baker
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
22
Amirreza Rafiei
ВР
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
37
Yaghoub Barage
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
23
Милад Сарлак
ОП
7
Soroush Rafiei
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
Главный тренер
Юнес Али
Статистика матча Аль-Райян - Персеполис
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
15
14
Офсайды
3
0
Количество передач
354
495
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Персеполис
0 : 0
17.02.2025
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
04.02.2025
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Персеполис
2 : 1
02.12.2024
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Райян
1 : 1
25.11.2024
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Персеполис
1 : 1
04.11.2024
Аль-Гарафа
Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу
(Пекин)
Стадион:
Ахмад бин Али
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Аль-Райян
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