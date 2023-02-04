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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Сиэтл - Аль-Ахли
Сиэтл - Аль-Ахли: обзор матча 04 февраля 2023
Сиэтл
04.02.2023, суббота, 20:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Аль-Ахли
88'
Афша
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Аль-Ахли
90'
+3
Замена
Р. Рабия
️️️️
П. Тау
Замена
Хебер
️️️️
А. Русняк
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:1!
Афша
Замена
Д. Лейва
️️️️
К. Рольдан
84'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Д. Атенсио
68'
63'
Замена
Афша
️️️️
Х. Фатхи
63'
Замена
А. Абделькадер
️️️️
Т. Мохамед
63'
Замена
М. Шериф
️️️️
Кахраба
59'
Желтая карточка
П. Тау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Аль-Ахли
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
36
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
10
Кахраба
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сиэтл
29
Якоб Кастро
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Аль-Ахли
1
Али Лотфи
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
25
Рами Рабия
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
10
Афша
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
11
Ахмед Абделькадер
АП
10
Мохамед Шериф
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
25
Раген
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
7
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
13
Моррис
9
Руидиас
12
Атенсио
3-1-3-1-1
1
Эль-Шенави
3
Хани
36
Абдельмонем
21
Маалул
8
Фатхи
15
Дьен
10
Кахраба
17
Сулейя
10
Тау
29
Мохамед
12
Атенсио
6
Пауло
6
Пауло
12
Атенсио
7
Рольдан
6
Лейва
6
Лейва
7
Рольдан
11
Русняк
97
Хебер
97
Хебер
11
Русняк
10
Тау
25
Рабия
25
Рабия
10
Тау
8
Фатхи
10
Афша
10
Афша
8
Фатхи
29
Мохамед
11
Абделькадер
11
Абделькадер
29
Мохамед
10
Кахраба
10
Шериф
10
Шериф
10
Кахраба
Остались в запасе
Сиэтл
Аль-Ахли
29
Якоб Кастро
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Али Лотфи
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
29
Якоб Кастро
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
1
Али Лотфи
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Сиэтл - Аль-Ахли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Информация о матче
Стадион:
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